Проект планировки территории ТПУ "Петровско-Разумовская" утвержден

Проект планировки территории ТПУ "Петровско-Разумовская" утвержден
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
Транспортно-пересадочный узел объединит две ветки метро, две линии МЦД и маршруты наземного транспорта

Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Петровско-Разумовская" окончательно утвержден. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

ТПУ "Петровско-Разумовская" объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, две линии Московских центральных диаметров – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", а также несколько маршрутов наземного общественного транспорта.

По плану, в ТПУ будет два пассажирских терминала. Для удобства пассажиров построят две крытые пешеходные галереи – через железнодорожные пути МЦД-1 и через улицу Комдива Орлова. Кроме того, на МЦД-1 (Савеловское направление МЖД) появится новая платформа, которая будет расположена ближе к остановкам наземного транспорта.

Фото: АГН Москва

Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории, расположенной в районах Тимирязевский, Бутырский и Марфино. Общая площадь проектируемой территории составит 54,1 гектара. Она будет ограничена Дмитровским шоссе, Гостиничным, Линейным и Локомотивным проездами, а также улицей Милашенкова.

Строительство ТПУ предусматривает и реконструкцию дорог, в частности, для автобусов будут обустроены заездные карманы, установлены дополнительные светофоры. Около ТПУ появятся велодорожки, стоянка для такси и плоскостные парковки, в том числе рядом с торгово-развлекательным центром "Парус".

Важно, что проект планировки ТПУ "Петровско-Разумовская" был утвержден после одобрения местными жителями. Для этого в феврале 2019 года были организованы специальные публичные слушания.

Строительство ТПУ "Петровско-Разумовская" будет идти за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы и внебюджетных инвестиций. Итогом станет повышение транспортной доступности северо-восточных районов Москвы, жители которым смогут меньше времени тратить на дорогу и проводить время в пути с большим комфортом.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Россиянам посоветовали поскорей избавляться от долларов

Санкционный режим Вашингтона подрывает надежность "американца"

2021 год встретит россиян новыми ограничениями

Запреты вступят в силу уже с января

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей