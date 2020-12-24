Проект планировки территории ТПУ "Петровско-Разумовская" утвержден

Транспортно-пересадочный узел объединит две ветки метро, две линии МЦД и маршруты наземного транспорта

Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Петровско-Разумовская" окончательно утвержден. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

ТПУ "Петровско-Разумовская" объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, две линии Московских центральных диаметров – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", а также несколько маршрутов наземного общественного транспорта.

По плану, в ТПУ будет два пассажирских терминала. Для удобства пассажиров построят две крытые пешеходные галереи – через железнодорожные пути МЦД-1 и через улицу Комдива Орлова. Кроме того, на МЦД-1 (Савеловское направление МЖД) появится новая платформа, которая будет расположена ближе к остановкам наземного транспорта.

Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории, расположенной в районах Тимирязевский, Бутырский и Марфино. Общая площадь проектируемой территории составит 54,1 гектара. Она будет ограничена Дмитровским шоссе, Гостиничным, Линейным и Локомотивным проездами, а также улицей Милашенкова.

Строительство ТПУ предусматривает и реконструкцию дорог, в частности, для автобусов будут обустроены заездные карманы, установлены дополнительные светофоры. Около ТПУ появятся велодорожки, стоянка для такси и плоскостные парковки, в том числе рядом с торгово-развлекательным центром "Парус".

Важно, что проект планировки ТПУ "Петровско-Разумовская" был утвержден после одобрения местными жителями. Для этого в феврале 2019 года были организованы специальные публичные слушания.

Строительство ТПУ "Петровско-Разумовская" будет идти за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы и внебюджетных инвестиций. Итогом станет повышение транспортной доступности северо-восточных районов Москвы, жители которым смогут меньше времени тратить на дорогу и проводить время в пути с большим комфортом.