На улицах Верхние Поля и Капотне появятся новые развязки с МКАД

Для удобства пешеходов построят переходы к ТЦ "Садовод" и парку Кузьминки

Проект многоуровневых транспортных развязок на юго-востоке Москвы окончательно согласован. Он предусматривает строительство новых развязок на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней и пешеходных переходов. На территории подмосковных городских округов Дзержинский и Котельники также появятся новые дорожные объекты.

"Это масштабный проект, в рамках которого будет в числе прочего проведена реконструкция более 3,5 километра прямого хода МКАД с устройством переходно-скоростных полос, а также строительство нескольких новых эстакад",

– рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он особо подчеркнул, что для удобства пешеходов будут сделаны два надземных перехода: вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД и через улицу Верхние Поля. Также запланирован пешеходный тоннель.

Как уточнил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, надземный пешеходный переход построят вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону Московской кольцевой автодороги. Он будет иметь четыре схода, расположенные на двух сторонах улицы Верхние Поля, а также с внутренней и внешней сторон МКАД.

"Одна из башен-сходов будет обеспечивать пешеходную связь с ТЦ “Мега Белая Дача”, также переход будет оборудован лифтами",

– поделился подробностями Леонов. Другой пешеходный путепровод – через улицу Верхние Поля – будет иметь две башни-сходы: у автобусной остановки по направлению в сторону МКАД рядом с ТЦ “Садовод” и у автобусной остановки по направлению в центр города рядом с парком “Кузьминки”.

При реализации проекта будут также проведены ремонтные работы на пересечении МКАД с улицами Капотней и Энергетиков. В результате с внешней стороны МКАД появится новый заезд к стрелковому комплексу "Объект" и подъездная дорога к автоцентру "Петровский".

Строительство будет идти за счет средств Адресной инвестиционной программы. Всего с ее помощью в ближайшие три года в Москве планируется построить 270 км дорог, 89 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов.