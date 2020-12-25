На северо-востоке Москвы не останется бесхозных водоемов

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Каждый пруд в столице достоин иметь название и организацию, ответственную за его состояние. На это указали участники проводимого в онлайн-формате круглого стола, посвященного малым водным объектам города.
По словам префекта Северо-Восточного административного округа Москвы Алексея Беляева, только в СВАО расположено 84 водоема. У некоторых из них нет эксплуатирующей организации. Это означает, что никто не следит за состоянием дна.
Например, пруд Ясный в Южном Медведкове. Сейчас этот водоем реконструирует ГУП "Мосводосток": дно очищают от ила, увеличивают глубину водоема. Но после завершения работ следить за порядком будет некому, потому что пруд не состоит на балансе ни у одной организации.
В целом по столице более 600 бесхозных прудов. Многие их них в плачевном состоянии. Да, "Мосводосток" устраняет аварии, проводит ремонтные работы, но без постоянного надзора ситуация быстро снова ухудшается, отметили участники круглого стола.
В результате было решено обратиться в правительство Москвы с инициативой определить эксплуатирующие организации для всех водоемов Москвы. Кроме того, они предложили максимально синхронизировать благоустройство водоемов с работами, проводимыми по программе "Мой район", Программе реновации жилой застройки в городе Москве, а также в рамках других программ благоустройства и развития городской среды, говорится на сайте префектура СВАО.
Присутствовавший на мероприятии председатель Мосгордумы Алексей Шапошников уже дал поручение департаменту ЖКХ и благоустройства составить единый перечень всех водоемов города с указанием их балансовой принадлежности.
На круглом столе также обратили внимание, что многие московские водоемы не имеют названия. По мнению Шапошникова, специалисты Департамента культурного наследия Москвы могли бы совместно с префектурами подумать над названиями для безымянных прудов и представить их на суд жителей.
В свою очередь, департаменту культуры и комитету по туризму председатель Мосгордумы рекомендовал разработать новые экскурсионные маршруты, включив в них столичные водоемы. При необходимости рядом с такими объектами установят дополнительные лавочки, торговые киоски и информационные таблички на разных языках.
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