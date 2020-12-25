На северо-востоке Москвы не останется бесхозных водоемов

На северо-востоке Москвы не останется бесхозных водоемов
Фото: svao.mos.ru
Власти города обратили внимание на состояние прудов

Каждый пруд в столице достоин иметь название и организацию, ответственную за его состояние. На это указали участники проводимого в онлайн-формате круглого стола, посвященного малым водным объектам города.

По словам префекта Северо-Восточного административного округа Москвы Алексея Беляева, только в СВАО расположено 84 водоема. У некоторых из них нет эксплуатирующей организации. Это означает, что никто не следит за состоянием дна.

Например, пруд Ясный в Южном Медведкове. Сейчас этот водоем реконструирует ГУП "Мосводосток": дно очищают от ила, увеличивают глубину водоема. Но после завершения работ следить за порядком будет некому, потому что пруд не состоит на балансе ни у одной организации.

В целом по столице более 600 бесхозных прудов. Многие их них в плачевном состоянии. Да, "Мосводосток" устраняет аварии, проводит ремонтные работы, но без постоянного надзора ситуация быстро снова ухудшается, отметили участники круглого стола.

Фото: АГН Москва

В результате было решено обратиться в правительство Москвы с инициативой определить эксплуатирующие организации для всех водоемов Москвы. Кроме того, они предложили максимально синхронизировать благоустройство водоемов с работами, проводимыми по программе "Мой район", Программе реновации жилой застройки в городе Москве, а также в рамках других программ благоустройства и развития городской среды, говорится на сайте префектура СВАО.

Присутствовавший на мероприятии председатель Мосгордумы Алексей Шапошников уже дал поручение департаменту ЖКХ и благоустройства составить единый перечень всех водоемов города с указанием их балансовой принадлежности.

На круглом столе также обратили внимание, что многие московские водоемы не имеют названия. По мнению Шапошникова, специалисты Департамента культурного наследия Москвы могли бы совместно с префектурами подумать над названиями для безымянных прудов и представить их на суд жителей.

В свою очередь, департаменту культуры и комитету по туризму председатель Мосгордумы рекомендовал разработать новые экскурсионные маршруты, включив в них столичные водоемы. При необходимости рядом с такими объектами  установят дополнительные лавочки, торговые киоски и информационные таблички на разных языках.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

СМИ: Пентагон готовится к введению войск на инаугурацию Байдена

Военнослужащие опасаются, что Трамп может втянуть их в противостояние с избранным президентом

"Фортуна" проложила первый участок "Северного потока-2" в Германии: что дальше

Трубоукладчик "Академик Черский" все-таки могут привлечь к строительству

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей