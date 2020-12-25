Проект добрососедства в ЮАО высоко оценило жюри конкурса "Лицо района"

Население и городские власти сближаются ради развития благополучной и комфортной жилой среды

Соседи – это не только люди, с которыми живешь рядом. Среди них можно найти единомышленников и настоящих друзей, уверена директор досугового центра "Маяк" района Зябликово Ирина Бородатова. Она стала призером конкурса "Лицо района", представив проект "Добрососедство".

"Я живу в Зябликове с детства, и мне всегда хотелось, чтобы в районе была своя особая атмосфера дружбы и взаимопомощи",

– поделилась Ирина своей давней мечтой, для реализации которой она не жалеет времени и сил. Свой проект "Добрососедство" она проводила в несколько этапов.

Сначала в районе проводились встречи "Праздник двора. Давайте знакомиться", во время которых соседи могли рассказать о своих увлечениях, интересах, обменяться контактами и порадовать окружающих талантами. Это было не только тепло и весело, но и полезно. Люди делились своими впечатлениями о салонах маникюра, школах, предлагали помощь с выгулом собак и так далее.

Второй этап – "Праздник двора. Давайте дружить" - предусматривал уже более серьезные встречи. На них приглашались представители управы района и "Жилищника", с которыми обсуждались вопросы благоустройства дворов, проблемы безопасности. Такие встречи дали свои плоды. Жильцы сблизились друг с другом, поняли, что могут получить поддержку, и узнали, к кому обращаться для решения конкретных задач, касающихся жизни района.

Инициативу главы досугового центра в "Зябликово" высоко оценило жюри городского конкурса "Лица района". Всего на конкурс поступило более 1,2 тыс. заявок от активных горожан. Их проекты и инициативы касались различных аспектов совершенствования городской среды, развития спорта, культуры, досуга.

Участники проходили тестирование, делали презентации собственных практик, демонстрировали знание основ программы "Мой район", которая нацелена на развитие жилых районов Москвы с учетом пожеланий жителей и при их активном участии. Победителями конкурса стали 30 человек, призерами – еще 86 человек.