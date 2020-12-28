Жители ВАО предложили свои проекты по повышению качества жизни в районе

Жители ВАО предложили свои проекты по повышению качества жизни в районе
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Активные москвичи делятся идеями в области культуры, досуга и добрососедства

Среди жителей Восточного административного округа Москвы много талантливых людей, которым нужно помочь реализовать себя в творчестве. Так решила студентка 3 курса Российского государственного социального университета Надежда Телелейко. Свою идею устроить районный фестиваль "Семейный театр" она выдвинула в рамках конкурса "Лицо района".

По словам Надежды, городской смотр семейных театрализованных выступлений существует, но не все желающие решаются в нем участвовать. Аналогичное мероприятие в рамках одного района будет более доступным и камерным, уверена девушка. При этом общее увлечение сплотит членов семьи и соседей.

Подобного мнения придерживается и специалист "Семейного клуба Перово" психолог Ирина Хватова. Она предложила организовать для родителей консультации по вопросам воспитания и обучения детей, на которых они смогут пополнить знания о рефлексах малышей, о развитии речи.

"Благодаря проекту родитель станет другом, который поможет своему чаду адаптироваться в этом мире, а сам ребенок проживет период детства счастливым и здоровым", – отметила Ирина.

Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва

Бизнесмен Вадим Сапунов придумал, как привлечь в район инвесторов, готовых развивать инфраструктуру одного из самых густонаселенных районов столицы Гольяново. По его мнению, у района очень высокий инвестиционный потенциал, здесь можно открыть вейк-парк, лодочную станцию, бассейн и другие востребованные объекты для досуга населения. При этом поддержка проектов со стороны городских властей поможет привлечь частных инвесторов. Своими идеями бизнесмен поделился, представив проект "Досуговый рай".

Эти и другие инициативы активных москвичей были представлены на конкурс "Лица района", который проводится в рамках программы "Мой район". В этом году победу одержали 30 специалистов, еще 86 участников заняли призовые места. Всего было подано более 1,2 тыс. заявок.

Николай ВИКТОРОВ

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