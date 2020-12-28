В САО раскрывают потенциал активных школьников

В САО раскрывают потенциал активных школьников
Фото: Антон Кардашов/АГН Москва
Юные москвичи учатся быть лидерами, участвуя в общественной жизни города

Проект "Наследники Победы", реализуемый в Северном округе Москвы, был отмечен на городском конкурсе "Лица района". Автором инициативы по патриотическому воспитанию и выявления лидеров среди школьников стал исполнительный секретарь отделения партии "Единая Россия" в Левобережном Сергей Вышнепольский.

Проект "Наследники Победы" стал продолжением инициативы Вышнепольского "Мой район – моя малая Родина", реализованной в 2019 году. Тогда ученикам 10-11 классов в районах Ховрино, Левобережный, Головинский было предложено поучаствовать в деловой игре, которая позволяла им продемонстрировать свои знания, навыки, лидерские качества. Из наиболее активных 15 человек был сформирован кружок.

Фото: Софья Сандурская/АГН Москва

Сейчас проект "Наследники Победы" представляет собой цикл молодежно-патриотических форумов, состоящих их двух частей. Первая – лекционная - это открытый диалог с участием ярких, узнаваемых спикеров. Вторая часть – интерактивная, направленная на развитие личностных качеств участников форума и выявление лидеров общественного мнения в молодежных сообществах.

"Это мастер-классы и тренинги, которые сами ребята проводят в школах, досуговых учреждениях и т. д.", – пояснил Вышнепольский.

Он отметил, что в Москве много подобных проектов, но в основном они рассчитаны на студентов старше 18 лет. Однако очень важно дать проявить себя школьникам. В будущем это поможет им влиться в общественную жизнь на более высоком уровне, например, стать участников молодежного парламента.

Пока такая молодая команда работает только на территории САО. Но в дальнейшем автор проекта намерен проводить его по всей Москве.

Конкурс "Лица района" – городское мероприятие, направленное на выявление лучших инициатив Москвы в рамках программы "Мой район". В этом году было представлено более 1,2 тыс. проектов, касающихся спорта, социальной работы, экологии, благоустройства и пр. Победу одержали 30 специалистов, еще 86 участников заняли призовые места. 

Николай ВИКТОРОВ

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