Москва одержала победу в конкурсе "Город, где хочется жить"

Столицу можно назвать ориентиром для многих мегаполисов

Российская столица – среди победителей XIII Международного смотра-конкурса городских практик "Город, где хочется жить".



По качеству электронных сервисов Москва по итогам международного конкурса вошла в число лидеров в СНГ и Евразийского экономического союза. Кроме того, проекты столицы по модернизации городской среды назвали лучшими.

Город может развиваться гармонично и быть комфортным для жизни только при комплексном подходе, отметила заммэра столицы Наталья Сергунина. Она назвала Москву ориентиром для других мегаполисов, когда речь идет о технологичных решениях и динамике развития.

"...качество городской среды и цифровой инфраструктуры должно быть конкурентным на мировом уровне",

– подчеркнула она.

На международном конкурсе также были отмечены проекты столицы "Наш город", "Активный гражданин", "Инвестиционный портал Москвы", мобильное приложение "Моя Москва" и МЭШ, сообщается на портале мэра Москвы.

Портал "Наш город" дает жителям столицы возможность следить за качеством обслуживания жилых домов, состоянием дворов, парков. Кроме того, с помощью сайта можно сообщить о происшествиях – рухнувших деревьях, например, или о том, что требует ремонта: сломанных скамейках, ямах на дороге. Портал работает уже девять лет. За это время удалось решить больше четырех миллионов вопросов.

Благодаря проекту "Активный гражданин" москвичи могут высказаться по актуальным вопросам развития города. Он существует уже шесть лет, всего за это время в нем приняли участие 4,8 миллионов жителей столицы. При этом больше 3400 идей и предложений участников реализовали. Все, что меняется в Москве после голосования ее жителей, можно увидеть на онлайн-карте.

Популярным у бизнес-сообщества ресурсом стал Московский инвестиционный портал. Он работает уже шесть лет, за это время им воспользовались больше 12 миллионов граждан. С помощью приложения можно направить заявку на аренду помещений в особой экономической зоне "Технополис "Москва", подать инвестиционную инициативу и получить помощь в ее воплощении и др.

"Моя Москва" – это мобильная версия сайта мэра и правительства Москвы, где предоставляется более 370 видов услуг и сервисов. В приложении можно записаться к врачу, оплатить коммуналку и даже поддержать благотворительность. С начала этого года приложением воспользовались порядка двух миллионов жителей столицы.

Цифровая образовательная система МЭШ не имеет аналогов в мире. С момента запуска в 2016 году она прочно вошла в систему образования Москвы. Система полезна как педагогам, так и ученикам, и их родителям. С 2019 года пользователи со всех концов мира могут воспользоваться библиотекой МЭШ.