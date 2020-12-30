Переход с "Динамо" на "Петровский парк" открыт для пассажиров

Переход с "Динамо" на "Петровский парк" открыт для пассажиров
Фото: АГН Москва
Время пересадки с Замоскворецкой линии метро на БКЛ сократилось в 3 раза

Жители Северного округа столицы и гости Москвы получили отличный подарок к Новому году – подземный переход для пересадки со станции "Петровский парк" Большой кольцевой линии на "Динамо" Замоскворецкой линии.

Работа по строительству перехода была очень непростой. Грунт в этом районе водоносный, с плывунами. Его пришлось замораживать и прокладывать путь вручную, рассказал на церемонии открытия мэр города Сергей Собянин.

К тому же станция метрополитена "Динамо" является памятником архитектуры, а буквально в нескольких метрах – огромный стадион "Динамо" со своими сложными конструкциями, которые тоже нужно было учитывать.

"Все это в конце концов было реализовано. Реализовано качественно. Я поздравляю! Десятки тысяч людей выходят на этих станциях и будут пользоваться замечательным, красивым переходом",

подчеркнул Собянин.

Фото: АГН Москва

Теперь для пересадки с "зеленой" ветки метро на БКЛ пассажиром не потребуется подниматься на поверхность. Они могут за две минуты пройти с линии на линию по комфортному пешеходному переходу.

Новая пересадка представляет собой двухуровневый тоннель длиной около 200 м, который соединяет западный торец станции "Петровский парк" и центральную часть перронного зала станции "Динамо". Пропускная способность маршрута рассчитана на 10,5 тысяч человек в сутки.

В целом при сооружении нового пересадочного узла построены подходные пешеходные коридоры из вестибюля и пешеходные мостики через железнодорожные пути, лестничные марши с платформы "Петровского парка" и на платформу "Динамо", наклонный ход с четырьмя эскалаторами длиной 55 м, технологические и служебные помещения.

Теперь пассажирам станет гораздо удобнее и быстрее делать пересадку С "Динамо" на "Петровский парк".

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