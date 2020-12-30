В СВАО начался конкурс по раздельному сбору мусора

В СВАО начался конкурс по раздельному сбору мусора
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Победители получат эко-подарки

Раздельный сбор отходов – дело важное как с точки зрения заботы об экологии мегаполиса, так и помощи в организации переработки мусора для его утилизации и вторичного использования. Но многие москвичи пока не привыкли к такому подходу. Популяризовать раздельный сбор отходов решили в префектуре Северо-Восточного округа. Вместе с департаментом ЖКХ Москвы они запустили специальный конкурс.

Большинство жителей СВАО уже заметили разнообразные плакаты в советском стиле, размещенные в магазинах, на стендах около жилых домов и внутри подъездов, в МФЦ, в зданиях районных управ и ГБУ "Жилищник". Все они посвящены раздельному сбору. Изучив их, становится понятно, как сортировать отходы и зачем нужна эта программа.

"Вторсырье – в синий, смешанные отходы – в серый!"

– написано на одном из плакатов. Это значит, что в синие контейнеры нужно выкидывать старые газеты, картонные коробки, пластиковые бутылки и все, что может пойти на переработку, а в серые контейнеры – пищевые отходы и т.п.

Для участия в конкурсе нужно найти один из таких плакатов, сделать на его фоне фотографию и выложить ее в "сторис" в "Инстаграм". Снимок нужно сопроводить тематическими хэштегами #ДелиНаДва, #экоСВАО и отметить аккаунты @moscow.dgkh и @prefekturasvao. Чтобы публикация в сторис не потерялась, ее лучше добавить в раздел "Актуальное".

Кроме этого, участники конкурса должны подписаться на аккаунты Департамента ЖКХ Москвы и префектуры СВАО в "Инстаграм". Важно, чтобы страничка самого участника конкурса была открыта.

Итоги конкурса будут подведены 31 января 2021 года. Победителей выберут случайным образом. В качестве призов они получат эко-подарки, среди которых – книга Мирко Мазелли "История мусора".

Николай ВИКТОРОВ

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