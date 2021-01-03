Собянин открыл новую станцию метро Большой кольцевой линии

Собянин открыл новую станцию метро Большой кольцевой линии
Сергей Собянин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На данном этапе завершено около двух третей всех строительных работ на БКЛ

В Москве открыли станцию "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро – для нее она стала десятым остановочным пунктом в маршруте. Как отметил мэр города Сергей Собянин, треть работы уже завершена. 

"Что еще очень важно: сделан огромный задел. Около 90 процентов тоннелей Большой кольцевой линии пройдено, две трети строительных работ выполнено. Так что задача на следующие годы – по 10 станций БКЛ запускать каждый год, чтобы  основные работы закончить в 2022 году. Это мегапроект, огромный проект, который ждут миллионы москвичей", – приводит его слова пресс-служба мэра. 

Собянин отметил, что проект БКЛ изменит все метро Москвы, поскольку позволит разгрузить радиальные направления, свяжет между собой другие районы и серьезно улучшит транспортную ситуацию. 

Также он отметил, что помимо Большой кольцевой линии строители продолжают работы на Солнцевской ветке, линии до Троицка и в Северный район. Сергей Семенович поблагодарил работников за усилия и поздравил с праздниками. 

По словам мэра, еще предстоит проделать большую работу, результат которой очень нужен и важен для граждан. Поэтому, несмотря на пандемию, работы по строительству метро не останавливались. 

Строительство станции "Электрозаводская" в составе участка Большой кольцевой линии от "Нижегородской" до "Савеловской" началось в 2016 году. Она расположена в Басманном районе, недалеко от места пересечения Семеновской набережной и Казанского направления Московской железной дороги (МЖД).

До завершения строительства БКЛ станция будет функционировать в составе Некрасовской линии. Начиная с 31 декабря поезда ходят от станции "Некрасовка" до "Электрозаводской" БКЛ.

"Станция "Электрозаводская" Арбатско-Покровской ветки была открыта в 1944 году, в разгар войны не прекращалось строительство. В разгар пандемии мы снова строим, несмотря на сложные условия", – подытожил Сергей Собянин. 

На "Электрозаводской" пассажиры смогут пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии или на пригородного ЖД-сообщения, а через вестибюль выйти к Семеновской набережной. Строительство подземной пересадки между станциями планируют завершить до конца 2022 года. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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