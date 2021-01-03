В Раменках в кратчайшие сроки ликвидируют свалку строительного мусора

В Раменках в кратчайшие сроки ликвидируют свалку строительного мусора
Фото: Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
На освободившемся месте планируется открыть научно-технологическую долину

Большая свалка строительного мусора в Раменках будет ликвидирована в кратчайшие сроки. Об этом сообщил заместитель Мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В ближайшее время рабочие вывезут мусор и отсортируют грунт, который впоследствие утилизируют. На очищенном месте планируется открыть научно-технологическую долину Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Предполагается, что на этом месте будут размещены 9 кластеров по различным направлениям. Открытие подобного центра станет продолжением инновационной научно-технологической деятельности университета.  

Бирюков пообещал, что совсем скоро площадка будет очищена и передана строителям. Общая площадь территории, которая нуждается в очищении, составляет  40 гектаров. При этом на объекте работают более тысячи единиц техники и около 3 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства. Для них были организованы специальные пункты обогрева, горячего питания и медицинский пост, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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