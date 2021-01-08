В Мосгорнаследии рассказали о восстановлении усадьбы Новикова — Давыдова

Находившееся в аварийном состоянии здание успешно отреставрировано

Специалистам удалось отреставрировать отдельные элементы старинной усадьбы Д.Ф. Новикова – А.Н. Давыдова, которая является в Москве объектом культурного наследия. После череды длительных работ у здания обновлен флигель, своды Монье, а также печи, кровля и ряд ценных декоративных элементов, которые теперь находятся в отличном состоянии. Усадьба, расположенная в районе Замоскворечье, подключена к инженерным сетям.

По словам Алексея Емельянова, занимающего в настоящее время должность главы Департамента культурного наследия российской столицы, старинное здание строилось по проекту Петра Виноградова, знаменитого архитектора XIX века. Последние несколько лет усадьба находилась в аварийном состоянии. Здание не эксплуатировали.

В столичном департаменте культурного наследия многократно пытались привлечь собственника к проведению необходимых работ, нацеленных на сохранение уникального культурного объекта. На сегодняшний день все реставрационные работы успешно завершены. Как отметил Емельянов, весь цикл работ по восстановлению усадьбы проходил под контролем городского ведомства.

"Отрадно, что сегодня реставрация подошла к завершению", – заявил глава Мосгорнаследия.



Глава департамента также отметил, что специалистам удалось сделать вычинку разрушенных фрагментов брандмауэрной стены, восстановить столярные заполнения, стропильную конструкцию, а также восстановить часть планировки. Аварийные участки деревянных стен заменили, а фундамент усилили.

Деревянный дом усадьбы был построен еще в первой половине XIX века на основе еще более старых палат, возведенных в конце XVIII столетия. Заказчиком здания был коллежский асессор Д.Ф. Новиков. Некоторое время спустя владелец усадьбы сменился – им стал купец Алексей Давыдов, стараниями которого облик здания в 1878–1881 сменился на эклектичный.

За последнее десятилетие в Москве было восстановлено более 1500 объектов культурного наследия. Специалисты занимаются не только проведением реставрации на основе комплексного подхода, но и проводят ряд отдельных работ по восстановлению памятников, передают "Московские сезоны".