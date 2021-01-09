В "Руднево" создадут крупную промышленно-производственную зону

Московские власти запланировали комплексное развитие этой территории

В промзоне "Руднево" планируется создание крупной промышленно-производственной зоны. В настоящий момент "Руднево" – одна из крупнейших свободных площадок Москвы, ее площадь составляет 164,9 гектара.



Помимо одноименного метродепо, на этой площадке планируется построить научно-производственные предприятия, логистические комплексы, гаражи-стоянки и другие объекты.

В общей сложности на территории промзоны планируется возвести более миллиона квадратных метров недвижимости производственного назначения.

Для комплексного развития этой территории необходимо серьезное увеличение мощности электроподстанции. Для этого в промзоне "Руднево" построят два пусковых комплекса электроподстанции "Каскадная". Они расположатся по адресам: Проектируемый проезд № 42 и Проектируемый проезд № 45.

Кроме того, проект включает строительство дорог, очистного сооружения и здания конечной станции общественного транспорта. По словам руководителя Мосгорэкспертизы Анны Яковлевой, на данной территории предусматривается строительство шести улиц, в том числе общегородского, районного и местного значения, съездов на прилегающие территории, к участкам очистного сооружения, а также отстойно-разворотной площадки.

Также в "Руднево" запланированы переустройство и прокладка инженерных сетей, установка семи новых светофоров и автоматизированной системы управления дорожным движением. На новых улицах появятся детекторы транспорта, поворотные видеокамеры и комплексы фото– и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

"При благоустройстве территории вдоль дорог установят шумозащитные экраны, сделают уклоны на тротуарах и тактильные указатели перед пешеходными переходами для маломобильных жителей. А в ходе озеленения планируется разбить газон, высадить 1,6 тысячи деревьев и 16 тысяч кустарников",

заключила Анна Яковлева, слова которой приводит портал mos.ru.

"В ближайшие годы мы планируем превратить промзону Руднево в современную высокотехнологичную площадку, центр притяжения новой промышленности столицы. Всего под планы по развитию попадает около 40 гектаров, проект реализуется постепенно. Сейчас одобрено выделение участка площадью 7,09 гектара. По итогам реализации проекта на этой территории планируется создать свыше девяти тысяч новых рабочих мест, планируемый объем инвестиций составит 24 миллиарда рублей, а ожидаемый бюджетный эффект – порядка одного миллиарда рублей в год", – рассказывал ранее заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.