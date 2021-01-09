В Москве облагородят еще две промзоны

Это зоны Соколиная гора и Алтуфьевское шоссе

На месте бывших промышленных зон Соколиная Гора и Алтуфьевское шоссе появятся объекты общественно-производственной инфраструктуры, жилые дома и объекты социального назначения.

Решение об установлении границ комплексного развития территории принято на очередном заседании градостроительно-земельной комиссии города Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На территории бывшей производственной зоны Соколиная Гора планируется редевелопмент сразу двух участков, еще два расположены на месте бывшей промзоны Алтуфьевское Шоссе. Всего эти территории занимают более 70,7 гектара. На этих участках появится общественно-производственная застройка, объекты социальной и жилой инфраструктуры. Общая площадь новых построек составит свыше одного миллиона квадратных метров, а реализация проектов даст городу более 22 тысяч новых рабочих мест", – рассказал Ефимов.

В 2020 году город одобрил реализацию 19 проектов по комплексному развитию территорий, в том числе промзон Красный Строитель, Бережковская Набережная, Капотня, Выхино, Трикотажная, Перово, Теплый Стан, Никулинская, Кунцево, Свиблово, Коровино (проект два), Верхние Котлы.

Ранее было принято решение о реорганизации еще одного участка бывшей промзоны Алтуфьевское Шоссе. Общий объем ожидаемых частных инвестиций в этот проект составит 45 млрд руб. В результате на площади в 29,17 гектара появится жилье для более чем пяти тысяч человек, а также объекты общественно-делового и научно-производственного назначения. Это позволит городу создать 8,2 тысячи рабочих мест, а ежегодный ожидаемый бюджетный эффект от реализации проекта составит 2,7 миллиарда рублей.

Комплексное развитие территорий позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ был подписан летом этого года. Инвестор вложит 14 млрд рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров в промзоне Октябрьское Поле.

В общей сложности реализация подобных проектов позволит городу получить около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 трлн рублей.