На улицах появились новые фонари, были отремонтированы пешеходные дорожки

Столичные власти активно реализуют программу по благоустройству общественных пространств. На данный момент завершена обширная часть работ по модернизации территорий, расположенных рядом со станцией Московского центрального диаметра "Печатники".



Теперь жители Москвы и гости города могут с удобством добираться до данной станции. Также рядом обустроили просторную площадь и сквер для отдыха. О благоустройстве общественных территорий возле "Печатников" рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Высокопоставленный госслужащий отметил, что в минувшем году работы проводились на улице Шоссейной – здесь все мероприятия по облагораживанию территорий завершены. В текущем году транспортная и пешеходная доступность данной станции МЦД-2 будет улучшена в зоне улицы Гурьянова.

До того, как городские власти взялись за благоустройство прилегающих к "Печатникам" территорий, путь до станции был неудобным: тротуары в ряде мест разрушились, где-то их не было вовсе, также дорога плохо освещалась. Район нуждался в серьезной модернизации.

Теперь пешеходы будут с комфортом добираться до станции. На прилегающей улице установили новые фонари с энергосберегающими лампами. Для пассажиров городского транспорта рядом со станцией разместили два современных остановочных павильона. В них можно спрятаться от дождя или снега. Также для удобства жителей и гостей города павильоны оснастили устройствами для подзарядки мобильных телефонов.

Помимо этого, по решению властей были расширены тротуары, а также заменено асфальтобетонное покрытие. Тротуары отделили от проезжей части бордюрным камнем – таким образом была обеспечена безопасность пешеходов.

"В местах так называемых народных троп были обустроены дорожки", – добавил заместитель главы столицы.

Работы по облагораживанию прилегающих к "Печатникам" территорий планируется завершить в 2021 году – в этом году станция будет введена в эксплуатацию.