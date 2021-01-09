В Москве отреставрируют здание разведшколы 1930-х годов

В Москве отреставрируют здание разведшколы 1930-х годов
Маляр. Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Объект находится в поселке Дангауэровка

Московские власти согласовали проект реставрационных работ здания разведывательной школы, которое было построено в середине 1930-х годов. Возведенное в прошлом веке сооружение отнесено к объектам культурного наследия.

Объект находится в поселке Дангауэровка на улице 3-я Кабельная, дом 1. Решение о проведении реставрационных работ было принято экспертами Департамента культурного наследия столицы.

Культурный объект обладает богатой историей. После завершения Великой Отечественной войны в нем разместили школу конной милиции. На сегодняшний день здание используют в образовательных целях, здесь также размещен Музей внешней разведки.

Архитектурно-художественное решение скорее можно отнести к классицизму. Фасады, обращенные во двор, а также боковые части здания выполнены в более выраженной манере, присущей объектам, построенным в стиле конструктивизма.

Как отметил глава Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, данный объект представляет большой интерес с точки зрения культурного достояния Москвы. Сейчас в здании необходимо провести качественные реставрационные работы. На данный момент профильный департамент уже утвердил проект реставрации.

В частности, специалисты демонтируют размещенные на здании в более позднее время конструкции, которые искажают исторический облик объекта. Также будет отреставрирован цоколь и приведен в порядок фасад здания. Эксперты проведут тщательную работу над восстановлением элементов декора: карнизы, сандрики и наличники окон вернут свой исторический вид, а пластиковые окна заменят на воссозданные по историческим образцам.

Помимо этого, будут отреставрированы балконы, кровельное покрытие. Специалисты также проведут ремонтные работы в подвале и приведут в должный вид входы в бывшую разведшколу.

Историческое название населенного пункта, в котором было возведено это здание, произошло от прежде находившегося здесь поселка для рабочих завода Дангауэра и Кайзера.

Ольга ФЕДОРОВА

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