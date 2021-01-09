В Южнопортовом районе Москвы отремонтирован пешеходный тоннель

В Южнопортовом районе Москвы отремонтирован пешеходный тоннель
Подземный переход. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперты справились с работой менее чем за полгода

В Москве завершились ремонтные работы подземного перехода на улице Сайкина. Данный объект является важной частью общественного пространства и обеспечивает пешеходную доступность в Южнопортовом районе города.

Перед специалистами была поставлена задача в кратчайшие сроки отремонтировать пешеходный тоннель – объект нуждался в капитальном ремонте. В итоге рабочие завершили все необходимые манипуляции меньше чем за шесть месяцев.

В ходе ремонтных работ было обновлено 290 кв. м напольного покрытия, а также более 700 кв. м облицовки стен. Приведением подземного перехода в порядок занимались эксперты ГБУ "Гормост". По решению группы специалистов, старая керамическая плитка была демонтирована – теперь стены тоннеля облицованы гранитным камнем. Помимо этого, были отремонтированы части тоннеля, которые ежедневно используют тысячи москвичей и гости города – рабочие привели в порядок лестничные сходы, переходные площадки, пандусы и парапет.

Большая проходимость перехода на улице Сайкина поставила перед экспертами задачу провести ремонтные работы, не закрывая тоннель. Полное перекрытие подземного перехода привело бы к серьезному неудобству жителей, поэтому было решено оставить объект открытым и доступным для людей. В итоге специалисты поэтапно ремонтировали сооружение, перекрывая только отдельные части тоннеля. Несмотря на это, объект был отремонтирован в короткие сроки.

Задача подземного тоннеля на улице Сайкина рядом с домом 15 – обеспечивать безопасный и беспрепятственный переход пешеходов с одной стороны улицы на другую. Жители города начали пользоваться подземным переходом более полувека назад – в 1969-м году. С тех пор объект ни разу капитально не ремонтировали.

Сейчас московские власти активно занимаются приведением в порядок искусственных дорожно-транспортных конструкций. Речь, в первую очередь, идет о путепроводах, мостах, пешеходных переходах, эстакадах, а также тоннелях. Ремонт таких объектов является одной из приоритетных задач городской администрации.

Ольга ФЕДОРОВА

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