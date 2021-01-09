Здание XIX века в Пресненском районе отремонтируют за счет городского бюджета

Здание XIX века в Пресненском районе отремонтируют за счет городского бюджета
Фото: pixabay.com
Планируется обновить кровлю, балконы, фасады

Исторически ценное здание XIX века с цокольным этажом и мансардой в Пресненском районе отремонтируют за счет городского бюджета. Дом 24/4, строение 2 в Гранатном переулке построен из кирпича, он трехэтажный. Возвели здание в 1873 году по проекту архитектора Василия Залесского. Сейчас в доме никто не живет. О предстоящем обновлении старинного трехэтажного здания, которое признано градоформирующим объектом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В ходе капремонта в здании планируются фасадные работы.

"Основными проектными решениями в рамках капитального ремонта предусмотрены фасадные работы",

– сообщила Анна Яковлева, руководитель Мосгосэкспертизы.

Наружные стены очистят, обработают антисептиком и восстановят поврежденную штукатурку. После этого планируется окраска по подготовленной поверхности. Кроме того, в старинном доме обновят оконные решетки и декоративные элементы фасада.

"Специалисты заменят наружный водосток, обновят декоративные элементы фасада и оконных откосов, а также металлические решетки на окнах", – добавила Яковлева.

Цоколь трехэтажного дома облицуют плиткой из керамики. Отделку крыльца отремонтируют, входные группы заново оштукатурят. Балконные плиты в ходе ремонта обновят – мастера восстановят защитный слой, арматуру зачистят от ржавчины, также отремонтируют ограждения, заменят экраны. Кроме того, специалисты отремонтируют кирпичную кладку стен, отремонтируют покрытие кровли и обновят ограждения на крыше.

Специалисты заверили, что после ремонта архитектурный облик старинного здания не изменится. Также стало известно, что здание продолжат эксплуатировать и во время работ.

  • По проектам архитектора Залесского в столице построено множество зданий. Это городская усадьба Головиных, фабричные здания Товарищества Гюбнера, производственные корпуса Товарищества Шелковой Мануфактуры Мусси и другие здания, которые сегодня представляют историческую ценность.
Отдел информации

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