Здание XIX века в Пресненском районе отремонтируют за счет городского бюджета

Планируется обновить кровлю, балконы, фасады

Исторически ценное здание XIX века с цокольным этажом и мансардой в Пресненском районе отремонтируют за счет городского бюджета. Дом 24/4, строение 2 в Гранатном переулке построен из кирпича, он трехэтажный. Возвели здание в 1873 году по проекту архитектора Василия Залесского. Сейчас в доме никто не живет. О предстоящем обновлении старинного трехэтажного здания, которое признано градоформирующим объектом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



В ходе капремонта в здании планируются фасадные работы.

"Основными проектными решениями в рамках капитального ремонта предусмотрены фасадные работы",

– сообщила Анна Яковлева, руководитель Мосгосэкспертизы.

Наружные стены очистят, обработают антисептиком и восстановят поврежденную штукатурку. После этого планируется окраска по подготовленной поверхности. Кроме того, в старинном доме обновят оконные решетки и декоративные элементы фасада.

"Специалисты заменят наружный водосток, обновят декоративные элементы фасада и оконных откосов, а также металлические решетки на окнах", – добавила Яковлева.

Цоколь трехэтажного дома облицуют плиткой из керамики. Отделку крыльца отремонтируют, входные группы заново оштукатурят. Балконные плиты в ходе ремонта обновят – мастера восстановят защитный слой, арматуру зачистят от ржавчины, также отремонтируют ограждения, заменят экраны. Кроме того, специалисты отремонтируют кирпичную кладку стен, отремонтируют покрытие кровли и обновят ограждения на крыше.

Специалисты заверили, что после ремонта архитектурный облик старинного здания не изменится. Также стало известно, что здание продолжат эксплуатировать и во время работ.