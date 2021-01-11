Промзоны Осташковское Шоссе и Грайвороново реорганизуют

Промзоны Осташковское Шоссе и Грайвороново реорганизуют
Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
На их месте появятся новые объекты и жилье

На месте производственных зон Осташковское Шоссе и двух территорий в промзоне Грайвороново появятся общественно-производственные объекты, жилье и социальная инфраструктура. Соответствующее решение было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии города Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 

"Суммарно все эти территории занимают более 35 гектаров. На территории промзоны Осташковское Шоссе появится жилая застройка площадью 61,5 тысячи квадратных метров с объектами социальной инфраструктуры площадью почти 13 тыс. кв. м. В Грайворонове под производственные и административно-деловые сооружения определено 55,5 тыс. кв. м, а под жилье и социальные объекты – 313 тыс. кв. м", – уточнил Ефимов.

Всего в этом году градостроительно-земельная комиссия одобрила реализацию 18 проектов комплексного развития территорий. Речь идет о производственных зонах Красный Строитель, Бережковская набережная, Капотня, Выхино, Трикотажная, Перово, Теплый Стан, Никулинская, Кунцево, Свиблово, Коровино (проект 2), Верхние Котлы. Также в 2020 году заключены первые договоры КРТ относительно промзон Октябрьское Поле и Коровино.

"Еще по трем территориям приняты решения о комплексном развитии по инициативе города. Договоры на развитие бывших промзон Братцево, Чертаново и Южное Бутово будут заключены в 2021 году. Комплексное развитие более 30 гектаров этих территорий предусматривает строительство современных объектов производственного и общественно-делового назначения, а также жилой застройки, объектов под образовательные и спортивные цели, а также цели здравоохранения. Планируемый объем инвестиций в проекты составит около 36,7 миллиарда рублей, будет создано более 6,8 тысячи рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 3,5 миллиарда рублей в год", – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Также в этом году приняты решения о внесении изменений в правила застройки и землепользования города Москвы, касающиеся установления границ КРТ двух бывших промзон Автомоторная и Алтуфьевское Шоссе.

Благодаря комплексному развитию территорий в оборот вовлекаются неиспользуемые площади бывших промзон столицы, чтобы создать новые производственные, общественно-деловые и жилые объекты и развитую инфраструктуру.

Первый в России договор комплексного развития территории бывшей промзоны Октябрьское Поле заключен летом 2020 года. На шести гектарах создадут технопарк, офисные и жилые помещения. Проект принесет городу 500 новых рабочих мест, инвестиции составят 14 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект – более 487 миллионов рублей в год.

В декабре 2020 года правительство Москвы заключило с частным инвестором, впервые определенным по результатам открытого аукциона, договор о комплексном развитии части промзоны Коровино. На участке площадью более 35 гектаров планируется построить объекты промышленного и общественно-делового назначения, что позволит создать 13 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции в реорганизацию промзоны составят порядка 40 миллиардов рублей, бюджетный эффект – около 3,8 миллиарда рублей в год.

В общей сложности проекты КРТ могут дать городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, а объем инвестиций в реализацию проектов составит около семи триллионов рублей.

Анна СОРОКИНА

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