В Черемушках отремонтируют подземный переход

В Черемушках отремонтируют подземный переход
Фото: stroi.mos.ru
План работ уже согласован

Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода в столичном районе Черемушки по адресу Новочеремушкинская улица, дом 66, сооружение 1 окончательно согласован. Об этом сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева. После ремонта переход станет не только более привлекательным на вид, но и удобнее для маломобильных граждан.

По плану модернизации инженерных систем на объекте будет полностью заменена система освещения и электрооборудования. В переходе установят светодиодные светильники, управлять которыми можно будет как в ручном, так и автоматическом режиме. На лестничных сходах и площадках пешеходного перехода проведут электрообогрев.

"Система выполнена на базе нагревательных секций с саморегулируемым кабелем. Управление этой системой будет автоматическое – с датчиками температуры и осадков", – пояснила Яковлева.

Плиты парапетов, площадок и ступеней лестниц полностью заменят. Стены тоннеля и двух лестничных сходов облицуют гранитной плиткой с антивандальным покрытием. Пол тоннеля обновят, потолки окрасят акриловой краской. В служебных помещениях установят новые двери, утеплят полы и выложат керамической плиткой, покрасят стены и потолки.

Для удобства и безопасности маломобильных групп граждан и родителей с детьми при подходах к подземному переходу появятся предупреждающие указатели, а также бетонные тактильные плиты и сигнальные полосы, нанесенные специальным составом, образующим шероховатое нескользкое покрытие желтого цвета. На лестницах оборудуют спуски для колясок и специальные поручни.

Во время ремонта тоннеля и работ вокруг пешеходы смогут передвигаться по существующим тротуарам и пешеходным дорожкам, а переходить проезжую часть по временному наземному переходу. Для водителей установят временные предупреждающие дорожные знаки и дорожную разметку.

Район Черемушки расположен в центральной части Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) Москвы. 

Николай ВИКТОРОВ

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