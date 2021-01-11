Ремонт Большого Каменного моста идет с опережением графика

Первая часть моста уже открыта для движения автомобилей

Ремонт Большого Каменного моста в центре Москвы идет с опережением графика. В декабре 2020 г. были завершены работы на первой части моста. До конца 2021 г. объект будет сдан полностью.

Первую часть Большого Каменного моста начали ремонтировать в августе 2020 года. К середине декабря на этом участке заменили балки и все несущие элементы, проложили энергетические и тепловые коммуникации. В работах было задействовано одновременно до 250 человек и более 50 единиц техники, причем реконструкция велась параллельно как с мостового полотна, так и со стороны воды, для этого специалистам была предоставлена специальная баржа.

Закончив ремонт первой части Большого Каменного моста, строители перешли дальше. Полностью закончить реконструкцию сооружения планируется до конца 2021 года. Причем, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, работы идут с опережением графика. За последние годы Москва накопила уже большой опыт в данной сфере.

"В столице ежегодно ремонтируются пять и более мостов. За прошедшие 10 лет свыше половины мостовых сооружений города приведены в нормальное техническое состояние", – подчеркнул Бирюков.

Большой Каменный мост был построен в 1938 году, однако его капитальный ремонт проводится впервые. Мост фактически пересоберут заново. После реконструкции несущая способность сооружения значительно повысится, это увеличит срок его службы.

Объект относится к культурному наследию Москвы, поэтому вместе со строителями и другими профильными специалистами там работают и реставраторы. В частности, они реставрируют уникальное чугунное ограждение. Большое внимание уделяется также освещению и художественной подсветке моста.

Важно, что во время ремонтных работ мост продолжает функционировать: из восьми полос действуют четыре, полностью перекрывать движение не планируется.

