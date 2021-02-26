Щелковский путепровод на востоке Москвы отремонтируют без остановки движения

Возможность прохода для пешеходов также сохранится

В ближайшее время начнется капитальный ремонт Щелковского путепровода в Преображенском районе Восточного округа столицы. Проектная документация уже согласована. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Щелковский путепровод соединяет Большую Черкизовскую улицу и Щелковское шоссе, пролегая над путями Московской окружной железной дороги и МЦК. Движение здесь довольно оживленное. Чтобы не создавать водителям больших трудностей, решено не перекрывать путепровод полностью на время ремонта. Как минимум по трем полосам в каждом направлении проезд будет открыт.

Однако остановка автомобилей там будет запрещена, а скорость движения ограничена до 40 км/час. На маршруте будут установлены временные дорожные знаки, так что водителям нужно быть очень внимательными, а по возможности, лучше пользоваться объездными путями.

Тротуары также будут закрыты на реконструкцию, однако пешеходы смогут воспользоваться специальными проложенными дорожками и деревянными настилами – их приспособят в том числе для москвичей с колясками и маломобильных граждан.

В ходе ремонта Щелковского путепровода будут восстановлены железобетонные опоры и балки пролетных строений, обновлено полотно моста, заменены металлоконструкции. Все железобетонные и металлические элементы пролетных строений покрасят. Лестничные стойки и тротуарные плиты на подходах отремонтируют, установят новые бордюры, перила и карнизы.

"Проектная документация включает замену опор и переустройство воздушных линий наружного освещения путепровода",

– добавил глава Москомэкспертизы.

Власти столицы уделяет большое внимание качеству и состоянию дорог. Действующие пути ремонтируют, плюс постоянно прокладывают новые. Только в 2020 году в Москве ввели более 100 километров дорог, а на 2021 год запланирована прокладка 74 км дорожного полотна, строительство 18 дорожных сооружений и 16 пешеходных переходов. В настоящее время в городе реализуется сложный проект по прокладке Северо-Восточной хорды. Запуск уже некоторых ее участков заметно снизил нагрузку на Щелковское шоссе.

Всего за последние десять лет сеть автомобильных дорог в Москве выросла более чем на 1000 километров.