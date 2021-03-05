Круглогодичные рынки в Москве открываются в новом формате

К концу 2021 г. в городе появится более 60 районных фермерских площадок

В столице активно развивается новый формат торговых площадок – круглогодичные районные ярмарки. Таких павильонов в городе уже 40, а к концу года в рамках программы "Мой район" появится еще около 20 площадок для торговли продукцией фермеров и небольших производств.

Расписные терема привлекают внимание москвичей необычным внешним видом и вкусными запахами. Внутри павильона – порядка 30 лотков с овощами, фруктами, мясом, рыбой, молоком, кондитерскими изделиями. Все чисто, светло, тепло – строения хоть и некапитальные, но отапливаются и вентилируются, так что делать покупки одно удовольствие. Рядом – небольшое кафе.

Такие благоустроенные рынки приходят на смену примитивным торговым рядам, которые были в столице еще несколько лет назад. Власти города искали новые формы для объектов торговли шаговой доступности, которые были бы наполнены качественной продукцией от малых предпринимателей и работали бы круглый год.

Первый опыт таких ярмарочных павильонов в купеческом стиле, укомплектованных холодильным и другим оборудованием, но при этом собранных из быстровозводимых конструкций, себя оправдал. Москвичи с удовольствием посещают такие площадки, которые организуют в виде кластеров.

"У многих из них построены удивительные городки для проведения мероприятий, фестивалей, поблизости с ними располагаются и спортивные объекты. В целом кластер делается так, чтобы он был благоустроенным и комфортным для тех, кто гуляет рядом, приходит сюда, покупает товары или отдыхает. Такой, по сути дела, мини-центр района получается",

– высказался мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая одну из таких ярмарок в Братеево. Он отметил, что жителям района предоставлялся выбор: построить на этом месте торговый центр или сохранить рынок, но благоустроить его. Горожане предпочли оставить площадку для торговли фермерскими продуктами, тем более что торговых центров в районе открыто немало.

Вообще, идея благоустроенных фермерских рынков, открытых по выходным или ежедневно, очень востребована во всем мире, отметил в комментарии "Утро.ру" президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин:

"Этот формат – один из лучших. Во многих странах в субботу-воскресенье такой "фермерский день", "день малого бизнеса", когда жители больших городов приходят в заранее обозначенные места и знают, что могут там купить без посредников экологически чистую, выращенную руками продукцию.

Мы такой формат приветствуем. Это не только для Москвы актуально, хотя в Москве, конечно, это оформлено масштабно, со вкусом. Думаю, другие города должны брать пример со столицы",

– высказался предприниматель.

Новая ярмарка в Братеево быстро завоевала популярность: ежедневно ее посещают 600–650 человек. Они приходят, чтобы купить продукты напрямую от производителей из Москвы, Московской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Чувашской Республики, а также из Армении.

Открыта ярмарка весь год с 09:00 до 20:00 шесть дней в неделю (понедельник – санитарный день).

Зимой рядом со зданием рынка работает каток с искусственным льдом, летом он превратится в роллердромом. Такие же катки открыты еще около 12 районных ярмарок, при них действуют пункты проката коньков.

Круглогодичные рынки уже открыты в 40 районах Москвы. Совсем скоро к списку добавится и Марьина Роща. А до конца года в рамках программы комплексного благоустройства "Мой район" возведут еще 20 таких павильонов, так что ярмарками в шаговой доступности будут обеспечены жители практически половины районов столицы.

Помимо этого, в Москве весной, летом и осенью работают рынки выходного дня, где с пятницы по воскресенье можно купить мясо, рыбу, овощи, фрукты, ягоды, молоко, яйца, хлеб, произведенных фермерскими хозяйствами или небольшими предприятиями в регионах России и странах-членах Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии). Причем торгуют здесь сами производители.