Обычную соль нужно заменить розовой или черной

Шеф-повар и телеведущий Сергей Синицын рассказал, как приготовить квашеную капусту и сохранить при этом все полезные свойства овоща. Эксперт отметил, что это блюдо является фаворитом большинства диетологов, так как оно обогащено полезными для организма микроэлементами.

Для того чтобы квашеная капуста получилась идеальной, известный специалист по здоровому питанию советует придерживаться нескольких простых рекомендаций.

Во-первых, для закваски лучше брать немолодую капусту. А еще нужно отказаться от использования сахарного песка и подсолнечного масла. Без этих продуктов блюдо получится максимально полезным и низкокалорийным. Кроме этого, шеф-повар предлагает заменить поваренную соль. По его словам, опытные повара никогда не используют эту соль при квашении капусты. Для этих целей лучше взять розовую гималайскую.

Как отметил эксперт, возраст такой соли исчисляется десятками миллионов лет, она значительно более экологична. На вкус гималайская соль существенно отличается от обычной – она помогает раскрыть вкус других ингредиентов и не разъедает язык. Также можно использовать соль "черная лава". Своими советами Сергей Синицын поделился в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Недавно "Утро.ру" публиковало рецепт квашеной капусты с морковью на зиму.

