Свет может изменить окраску угощений

Определенные температуры не всегда являются обязательным условием хранения приготовленных запасов на зиму. Для того чтобы разместить дома все закрутки, совсем необязательно покупать отдельный холодильник. Кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Масловский поделился рекомендациями с огородниками.

По словам эксперта, в первую очередь, нужно учитывать, каким образом была приготовлена закрутка. Если речь идет о домашних компотах и пюре, то их обычно заливают кипятком, а потом некоторое время хранят в теплом месте.

В дальнейшем банки с таким угощением вовсе не нужно ставить в холодильник. Обработанные данным образом фрукты и овощи могут храниться при комнатной температуре. Однако нужно учесть, что воздействие света способно изменить окрас зимних запасов. Так что такие продукты следует размещать в темном месте.

Если за городом есть погреб – это отличное решение для хранения закруток. При этом он должен быть хорошо утеплен. Если банки с угощением промерзнут и заморозятся, зимнее лакомство будет испорчено.

А вот квашеную капусту нужно держать при пониженных температурах, передает слова специалиста радио Sputnik. Особые условия необходимы для правильной консервации овоща.

Если температура будет недостаточно низкой, это приведет к тому, что бактерии продолжат свою работу. В итоге увеличится количество молочной кислоты, а капуста попросту перекиснет. Хранить квашеный овощ нужно при примерно минус двух градусах. А вот замораживание с последующим оттаиванием не повредят кислому лакомству.

Ранее "Утро.ру" делилось классическим рецептом квашеной капусты с морковью на зиму.

