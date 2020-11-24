Готовимся к Новому году: вкусный и красивый салат "Бычок"

Готовимся к Новому году: вкусный и красивый салат "Бычок"
Кадр youtube.com
Угощение не только украсит праздничный стол, но и придется по вкусу всем

Порадовать близких и гостей в Новый год поможет блюдо из обычных продуктов. Салат "Бычок" придется к месту, ведь 2021-й – год Белого Металлического Быка. А приготовить его совсем не труно, и искусство хозяйки точно оценят по достоинству, ведь такой вид привычного оливье удивит.

Ингредиенты:

говядина – 250 г

яйца – 3 шт,

картофель – 200 г

зеленый консервированный горошек – 1 банка,

огурцы соленые – по вкусу

сметана или майонез, можно их вместе

Для украшения:

кружочки из вареной колбасы или свежих помидоров (это будут ушки и нос) 

маслины – 4 шт. (для глаз и ноздрей)

сыр – 2 кусочка, нарезанные полумесяцем (изобразят рожки)

Способ приготовления:

1. Сварить говядину, картофель и яйца.

2. Мелко нарезать мясо.

3. Уложить говядину в виде головы бычка.

3. Промазать майонезо или сметаной, или смесью из них.

4. Измельчить кубиками соленые огурцы.

5. Выложить их и также промазать.

6. Натереть яичный желток и, выложив сверху, тоже покрыть майонезом.

7. Посыпать натертый картофель и промазать

8. Уложить мелко натертые белки, но закрывать их майонезом не нужно.

Затем следует два кружки вареной колбасы или свежих помидоров поместить по бокам "головы" в виде ушей, а один – на место носа. Из сырных "полумесяцев" соорудить рога. Двумя маслинками изобразить глаза, и столько же уложить на "нос".

Вот и готов салат "Бычок". приятного аппетита за праздничным столом!

Ранее "Утро.ру" советовало приготовить на Новый год салат "Алекс".

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Россиянам упростят получение выплат на детей

В правительстве решили внести поправки, отменяющие ряд бюрократических процедур

На Украине признали вину в крушении MH17

О крушении "Боинга" под Донецком высказался бывший глава Офиса президента Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей