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Порадовать близких и гостей в Новый год поможет блюдо из обычных продуктов. Салат "Бычок" придется к месту, ведь 2021-й – год Белого Металлического Быка. А приготовить его совсем не труно, и искусство хозяйки точно оценят по достоинству, ведь такой вид привычного оливье удивит.
Ингредиенты:
говядина – 250 г
яйца – 3 шт,
картофель – 200 г
зеленый консервированный горошек – 1 банка,
огурцы соленые – по вкусу
сметана или майонез, можно их вместе
Для украшения:
кружочки из вареной колбасы или свежих помидоров (это будут ушки и нос)
маслины – 4 шт. (для глаз и ноздрей)
сыр – 2 кусочка, нарезанные полумесяцем (изобразят рожки)
Способ приготовления:
1. Сварить говядину, картофель и яйца.
2. Мелко нарезать мясо.
3. Уложить говядину в виде головы бычка.
3. Промазать майонезо или сметаной, или смесью из них.
4. Измельчить кубиками соленые огурцы.
5. Выложить их и также промазать.
6. Натереть яичный желток и, выложив сверху, тоже покрыть майонезом.
7. Посыпать натертый картофель и промазать
8. Уложить мелко натертые белки, но закрывать их майонезом не нужно.
Затем следует два кружки вареной колбасы или свежих помидоров поместить по бокам "головы" в виде ушей, а один – на место носа. Из сырных "полумесяцев" соорудить рога. Двумя маслинками изобразить глаза, и столько же уложить на "нос".
Вот и готов салат "Бычок". приятного аппетита за праздничным столом!
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