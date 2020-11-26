Грузинская закуска "дольки": простой рецепт блюда к новогоднему столу

Грузинская закуска "дольки": простой рецепт блюда к новогоднему столу
Фото: gourmet-vision/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Приготовление займет совсем немного времени

Впереди пора новогодних праздников, поэтому самое время начать думать, какими блюдами заставить праздничный стол. Отличным вариантом на Новый год 2021 будет закуска "дольки", которая придется по вкусу любителям грузинской кухни. Блюдо станет альтернативой привычным рулетикам из баклажанов, да и на приготовление уйдет меньше времени.

Рецепт закуски на Новый год

Ингредиенты: 2-3 баклажана, 2 яйца, 50 гр. грецких орехов, майонез, лук, чеснок, соль, майонез, кинза, хмели-сунели. По желанию можно добавить кориандр и перец. 

Приготовление 

Для начала необходимо приготовить солевой раствор: 1 чайную ложку соли растворить в 1 литре холодной воды. После баклажаны следует нарезать кольцами и поместить их в раствор, чтобы избавиться от характерной горечи. 

После этого можно приступать к приготовлению начинки. Для начала нужно нарезать лук, зелень. Указанные ингредиенты следует положить в блендер, добавить чеснок, орехи, майонез, специи. Далее превратите продукты в пасту. Если блендера нет, тогда ингредиенты можно просто мелко нарезать. 

После баклажаны следует достать из раствора, просушить их и поместить на 10 минут в заранее взбитые яйца. 

На следующем этапе следует обжарить овощи на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. Далее выложить начинку и сформировать дольки. Готовое блюдо рекомендуется украсить зеленью. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом новогоднего салата из красной рыбы с огурцом. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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