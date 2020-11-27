Хмельная курица: необычный рецепт на Новый год

Хмельная курица: необычный рецепт на Новый год
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Благодаря маринаду мясо станет нежным и вкусным

До Нового 2021 года осталось чуть больше месяца. Многие хозяйки уже сейчас ищут оригинальные рецепты блюд, которые можно поставить на праздничный стол. Ведь хочется не только попробовать что-то новое, но и удивить гостей своими кулинарными способностями. Курица в пиве – это как раз то, что придется всем по вкусу.

Ингредиенты: 2 кг куриной тушки, пол-литра темного пива, 2 зубчика чеснока, полпачки сливочного масла, соль, перец и тимьян.

Приготовление

Растопите сливочное масло. В полученную смесь добавьте измельченный чеснок, соль, перец и тимьян. 

Тщательно перемешайте, после чего аккуратно влейте смесь под кожицу на грудке курицы.

Разогрейте духовку до 180°C, а затем поместите туда противень с курицей.

Каждые 10 минут смачивайте птицу пивом. Делайте это до тех пор, пока блюдо не приготовится.

Не стоит переживать, что курица приобретет специфический запах пива. Благодаря воздействию высоких температур алкоголь испарится, а мясо станет сочным и мягким.

Ранее "Утро.ру" поделилось еще несколькими необычными рецептами блюд к новогоднему столу. Например, можно приготовить салат "Дюймовочка" или приобщиться к грузинской кухне и сделать закуску "Дольки".  

Анастасия ГОРЮНОВА

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