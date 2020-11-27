Необычное угощение станет отличной заменой привычному оливье

До Нового года остался всего месяц, и хозяйки уже начинают искать необычные рецепты вкусных блюд, ведь многие проведут этот праздник дома в кругу семьи. Разнообразит стол слоеный салат "С Новым годом". Аппетитное блюдо с кальмарами и маринованными огурцами станет отличной заменой традиционному оливье и селедке под шубой.

Ингредиенты для салата на Новый год: картофель – 4 шт., кальмары – 200 г, маринованные огурцы – 2 шт., яблоко – 1 шт., яйца – 3 шт., твердый сыр – 200 г, чеснок, майонез, гранат, свекла, зелень и специи.

Способ приготовления праздничного салата с кальмарами

Новогодний салат с майонезом готовится очень просто, но все продукты нужно подготовить заранее. Картофель и яйца варим, а затем натираем на крупной терке. Кальмары бросаем в кипящую воду буквально на две минуты, после – нарезаем соломкой. Также морепродукты можно заменить копченой курицей – она ничуть не хуже сочетается со всеми ингредиентами.

Огурцы режем небольшими кубиками, яблоки и сыр измельчаем с помощью терки. Для того, чтобы заправка была более пикантной, майонез можно смешать с чесноком. Все ингредиенты готовы – осталось лишь собрать блюдо. Продукты нужно выкладывать слоями, каждый из них смазывая майонезом, в следующем порядке: картофель, огурцы, кальмары, снова огурцы, яйца, яблоко и сыр.

Блюдо "С Новым годом" почти готово, осталось лишь обильно смазать все слои майонезом и подготовить украшение. Его можно сделать из зерен граната и зелени. Также отлично будут смотреться вырезанные из отварной свеклы фигурки. Приятного аппетита!

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