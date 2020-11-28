Крабовые шарики: рецепт легкой закуски к новогоднему столу

Крабовые шарики: рецепт легкой закуски к новогоднему столу
Фото: Bernhard Schmerl/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Вкусное блюдо к празднику можно приготовить за полчаса

Аппетитная закуска может стать изюминкой праздничного стола. Однако не любая подойдет к любому горячему. Тем не менее угостить близких вкусным блюдом, которое разлетится за считанные минуты и при этом дополнит ужин, все-таки можно. Шарики из крабовых палочек придутся по душе даже самым привередливым, а также украсят стол.

Ингредиенты легкой закуски к Новому году: упаковка крабовых палочек, яйца – 2 шт., сыр – 100 гр., чеснок – 1 зубчик, майонез – три-четыре столовых ложки, соль и перец по вкусу, пучок петрушки.

Пошаговый рецепт приготовления крабовых шариков: крабовые палочки натереть. 2/3 продукта положить в посуду, оставшуюся часть отложить. 

Яйца сварить вкрутую, очистить от скорлупы и также натереть. Затем добавить к крабовым палочкам. Сыр – лучше использовать тип сулугуни – натереть. Петрушку мелко порубить. Все ингредиенты добавить в миску. Туда же выдавить чеснок. Посолить и поперчить смесь. 

После этого нужно скатать получившийся продукт в шарики. Для удобства можно намочить руки. Затем шарики обвалять в крабовые палочки, которые остались. Выкладывать на лист зеленого салата. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом грузинской закуски. 

Полина ИВАНОВА

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