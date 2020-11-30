Оригинальный салат: селедка по-японски дополнит новогоднее меню

Оригинальный салат: селедка по-японски дополнит новогоднее меню
Фото: pixabay.com
Закуску по достоинству оценят любители необычных блюд

Удивит всех, кто соберется за столом в самый любимый праздник – Новый год, – салат, которым можно заменить привычную "шубу". На приготовление селедки по-японски потребуется не больше 20 минут, а результат превзойдет ожидания: угощение получится оригинальным и вкусным.   

Как создать и подать это блюдо, расскажет подробный рецепт от "Утро.ру".

Ингредиенты необычной закуски: 1 филе сельди, 2 яйца, 100 г консервированного горошка, 1/4 луковицы, половинка соленого огурца, 2 ст. л. майонеза.

Способ приготовления

Вначале нужно разрезать селедку на две части по длине. Затем следует тщательно очистить ее от шкурки, хребта и костей. 

Пока варятся яйца, нарезать лук кубиками и ошпарить кипятком. Таким же образом измельченный соленый огурец смешать с горошком. Добавить туда лук и 1 ст. л. майонеза. Все смешать и выложить в салатник.

Сваренные вкрутую яйца надо очистить и разрезать поперек на две части. В каждую полоску филе селедки завернуть половинку яйца. Полученные "рулетики" уложить на смесь в салатнике.

Центр каждого яйца смазать оставшимся майонезом и посыпать молотым черным перцем или другой приправой. Украсить закуску листьями салата, петрушкой, рукколой.

Селедка по-японски готова. Пиятного аппетита за новогодним столом!

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт легкой закуски к праздничному столу. Аппетитное угощение из крабовых палочек приготовится за полчаса и всем придется по вкусу.

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость
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Гость
Рецепт отдает идиотизмом! Половинки вареного яйца завернуть в филе сельди. Центр каждого яйца смазать майонезом и посыпать перцем. Как это можно сделать, если яйцо завернуто в филе сельди?
тож не понял, а селедка мороженая, или соленая?)
Гость
Ответить
Рецепт отдает идиотизмом! Половинки вареного яйца завернуть в филе сельди. Центр каждого яйца смазать майонезом и посыпать перцем. Как это можно сделать, если яйцо завернуто в филе сельди?
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