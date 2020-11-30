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Удивит всех, кто соберется за столом в самый любимый праздник – Новый год, – салат, которым можно заменить привычную "шубу". На приготовление селедки по-японски потребуется не больше 20 минут, а результат превзойдет ожидания: угощение получится оригинальным и вкусным.
Как создать и подать это блюдо, расскажет подробный рецепт от "Утро.ру".
Ингредиенты необычной закуски: 1 филе сельди, 2 яйца, 100 г консервированного горошка, 1/4 луковицы, половинка соленого огурца, 2 ст. л. майонеза.
Способ приготовления
Вначале нужно разрезать селедку на две части по длине. Затем следует тщательно очистить ее от шкурки, хребта и костей.
Пока варятся яйца, нарезать лук кубиками и ошпарить кипятком. Таким же образом измельченный соленый огурец смешать с горошком. Добавить туда лук и 1 ст. л. майонеза. Все смешать и выложить в салатник.
Сваренные вкрутую яйца надо очистить и разрезать поперек на две части. В каждую полоску филе селедки завернуть половинку яйца. Полученные "рулетики" уложить на смесь в салатнике.
Центр каждого яйца смазать оставшимся майонезом и посыпать молотым черным перцем или другой приправой. Украсить закуску листьями салата, петрушкой, рукколой.
Селедка по-японски готова. Пиятного аппетита за новогодним столом!
Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт легкой закуски к праздничному столу. Аппетитное угощение из крабовых палочек приготовится за полчаса и всем придется по вкусу.
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