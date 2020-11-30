Удивите гостей необычной подачей

Многие хозяйки в преддверии Нового года 2021, устав от традиционных яств, ищут разнообразные оригинальные рецепты. Сырный салат в апельсине – это как раз то, что порадует изысканным вкусом и необычным оформлением.

Ингредиенты: три яйца, 200 граммов филе куриной грудки, 200 граммов крабовых палочек, 150 граммов твердого сыра, соль, две столовые ложки растительного масла, 100 граммов грецких орехов, три апельсина, майонез, черный перец, клюква и веточки укропа – по желанию.

Приготовление:

Сварите яйца. Нарежьте куриную грудку ломтиками. Куски должны быть среднего размера. Посолите курицу, после чего обжарьте ее на растительном масле (примерно 15 минут).

Мелко нарежьте курицу, крабовые палочки и яйца. Раскрошите орехи. Сыр пропустите через мелкую терку.

Помойте апельсины. Разрежьте плоды на две половины. Достаньте всю мякоть, после чего положите ее в сито и дождитесь, пока стечет сок.

Возьмите половину натертого сыра и смешайте его с мякотью апельсина, курицей, яйцом, крабовыми палочками и орехами. По вкусу добавьте соль и перец. Заправьте салат майонезом, а затем все тщательно перемешайте.

Переложите салат в апельсиновые корки. Сверху положите оставшийся сыр. В качестве украшения можете использовать ягоды клюквы или веточки укропа.

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