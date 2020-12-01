Праздничное блюдо понравится даже самым искушенным гурманам

Впереди пора новогодних праздников. А это значит, что уже скоро хозяйки начнут задумываться о том, какими блюдами порадовать близких и гостей. И если классические салаты "приелись", тогда можно приготовить необычный мясной салат и подать его в тонких блинчиках.

Ингредиенты: куриное филе – 300 гр., свежие шампиньоны – 200 гр., твердый сыр – 50 гр., 4-5 маринованных корнишонов или 1 маринованный огурец, зубчик чеснока, лук – 1 шт., майонез – 2 столовые ложки, готовые тонкие блинчики, зелень, соль, перец по вкусу.

Приготовление

Для начала стоит подготовить продукты: лук необходимо нарезать кубиком, грибы можно нарезать так, как вам больше нравится, но не слишком крупно.

После шампиньоны и лук следует обжарить на растительном масле. Отваренную куриную грудку, соленые огурцы, сыр нужно нарезать небольшими кубиками.

После все ингредиенты нужно смешать в отдельной емкости, добавить майонез и выдавить зубчик чеснока.

На следующем этапе необходимо сложить блины в стопку и разрезать их на две части. После этого блины нужно свернуть в "кулек", а верхний край загнуть, чтобы будущая закуска держала форму.

После "кулечки" из блинов следует наполнить салатом, украсить зеленью.

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