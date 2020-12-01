Салат с кальмарами и грибами: необычный рецепт к новогоднему столу

Салат с кальмарами и грибами: необычный рецепт к новогоднему столу
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блюдо порадует своим изысканным вкусом

Приближается Новый год, и хозяйки активно начинают составлять праздничное меню. Многие хотят приготовить что-то особенное, чтобы поразить всех гостей. Салат с кальмарами и жареными шампиньонами станет отличным дополнением к горячим блюдам.

Ингредиенты: 200 граммов кальмаров, 200 граммов шампиньонов, репчатый лук, три яйца, две ст.л. майонеза, три ст.л. растительного масла, соль, черный молотый перец, кунжут – по желанию.

Приготовление салата на Новый год 

Очистите кальмары. Налейте полтора литра воды в кастрюлю и поставьте на плиту. После закипания жидкости поместите в нее кальмары. Подождите около минуты.

Достаньте морепродукт, удалите с него пленку. Затем нарежьте кальмары тонкими полосками.

Сварите яйца. Очистите их от скорлупы, после чего отделите белок от желтка. Первое нарежьте ломтиками, а второе пропустите через мелкую терку.

Нарежьте шампиньоны пластинами и обжарьте их на растительном масле. Держите грибы на сковородке до тех пор, пока они не покроются золотистой корочкой. То же самое сделайте и с луком.

Возьмите миску и смешайте в ней грибы, кальмары, лук и яичные белки. Тщательно перемешайте, после чего добавьте желтки, майонез, соль и черный молотый перец.

Еще раз перемешайте все ингредиенты и отправьте салат в холодильник. Перед подачей можете добавить зерна кунжута.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом сырного салата в апельсиновых корках. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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