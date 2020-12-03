Сытное угощение займет достойное место на праздничном столе

Чтобы поразить домочадцев и гостей в Новый год, можно приготовить слоеный салат с печенью трески, овощами, плавленым сыром и яблоком. Закуска наверняка понравится всем.

Необычное сочетание продуктов придает этому блюду особой пикантности. Кисло-сладкий вкус плода, овощей и зеленого лука дополняют насыщенность деликатесного продукта.

Ингредиенты: печень трески – 160 г (с маслом в банке она весит 250 г), картофель – 250 г, морковь – 1 шт. (130 г), кисло-сладкое яблоко – 1 шт. (100 г), яйца – 3 шт., плавленый сыр – 90 г, зеленый лук – 30 г, грецкие орехи – от 30 до 40 г, сок лимона – 1 ст. л. (15 мл), майонез – 100 г или по вкусу, при желании можно добавить 1 ч.л. растительного масла.

Пошаговый рецепт салата к Новому году

Сначала следует подготовить все нужные продукты. Вымытые картофель и морковь отварить до готовности в воде или на пару, остудить и очистить. Плавленый сыр минут на 20 положить в морозилку. Яйца варить 8 – 10 минут, после чего опустить в холодную воду, потом очистить и натереть на крупной терке. Печень трески достать из банки и вилкой разделить на небольшие кусочки. Ядра грецких орехов измельчить. Зеленый лук помыть и мелко нарезать. Яблоко очистить от кожуры, семян и натереть на крупной терке.

Затем нужно поставить на тарелку кулинарное кольцо, лучше диаметром 14 см и высотой 10 см, и смазать его стенки майонезом или растительным маслом.

Очищенный и натертый на крупной терке картофель распределить понизу и нанести на него майонез. Потом выложить печень трески, а на нее – зеленый лук. Сверху добавить вынутый из морозилки и крупно натертый плавленый сыр. Нанести майонез.

Далее высыпать натертые яйца. На них выложить яблочные "стружки". Полить выдавленным из лимона соком и смазать майонезом. Последним слоем укладываем натертую на крупной терке морковь и посыпаем ореховой крошкой.

Кулинарное кольцо снять – и слоеный салат с печенью трески, овощами, плавленым сыром, яблоком и орехами готов. Приятного аппетита!

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