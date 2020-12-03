Яблоко и печень трески: рецепт слоеного салата на Новый год

Яблоко и печень трески: рецепт слоеного салата на Новый год
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сытное угощение займет достойное место на праздничном столе

Чтобы поразить домочадцев и гостей в Новый год, можно приготовить слоеный салат с печенью трески, овощами, плавленым сыром и яблоком. Закуска наверняка понравится всем.

Необычное сочетание продуктов придает этому блюду особой пикантности. Кисло-сладкий вкус плода, овощей и зеленого лука дополняют насыщенность деликатесного продукта.

Ингредиенты: печень трески – 160 г (с маслом в банке она весит 250 г), картофель – 250 г, морковь – 1 шт. (130 г), кисло-сладкое яблоко – 1 шт. (100 г), яйца – 3 шт., плавленый сыр – 90 г, зеленый лук – 30 г, грецкие орехи – от 30 до 40 г, сок лимона – 1 ст. л. (15 мл), майонез – 100 г или по вкусу, при желании можно добавить 1 ч.л. растительного масла.

Пошаговый рецепт салата к Новому году

Сначала следует подготовить все нужные продукты. Вымытые картофель и морковь отварить до готовности в воде или на пару, остудить и очистить. Плавленый сыр минут на 20 положить в морозилку. Яйца варить 8 – 10 минут, после чего опустить в холодную воду, потом очистить и натереть на крупной терке. Печень трески достать из банки и вилкой разделить на небольшие кусочки. Ядра грецких орехов измельчить. Зеленый лук помыть и мелко нарезать. Яблоко очистить от кожуры, семян и натереть на крупной терке. 

Затем нужно поставить на тарелку кулинарное кольцо, лучше диаметром 14 см и высотой 10 см, и смазать его стенки майонезом или растительным маслом.

Очищенный и натертый на крупной терке картофель распределить понизу и нанести на него майонез. Потом выложить печень трески, а на нее – зеленый лук. Сверху добавить вынутый из морозилки и крупно натертый плавленый сыр. Нанести майонез. 

Далее высыпать натертые яйца. На них выложить яблочные "стружки". Полить выдавленным из лимона соком и смазать майонезом. Последним слоем укладываем натертую на крупной терке морковь и посыпаем ореховой крошкой.

Кулинарное кольцо снять – и слоеный салат с печенью трески, овощами, плавленым сыром, яблоком и орехами готов. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт оригинального праздничного блюда – селедки по-японски.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Три страны объяснились за бойкотирование встречи России в Совбезе ООН

Западные державы рассказали, почему не готовы выслушать представителей Донбасса

В России жестко ответили на наглые действия НАТО в Черном море

Агрессивная политика альянса вызывает озабоченность у россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1233 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей