Блюдо порадует своим насыщенным вкусом

Приближается пора новогодних праздников – время, когда столы будут буквально ломиться от всевозможных угощений. Желая удивить гостей, хозяйки ищут различные оригинальные рецепты. Курица в нежном маринаде – как раз то блюдо, которое придется по вкусу многим.

Ингредиенты: 1 кг куриных голеней, один апельсин, 3-4 зубчика чеснока, три чайные ложки измельченного имбиря, две столовые ложки горчицы в зернах, две столовые ложки соевого соуса, одна чайная ложка меда, одна чайная ложка соли и пол-ложки молотой смеси перцев.

Приготовление:

Обмойте голени, после чего промокните их бумажным полотенцем. Это нужно для того, чтобы убрать лишнюю влагу.

Займитесь приготовлением маринада. Возьмите глубокую миску и выдавите туда сок апельсина. Измельчите чеснок и имбирь. Переложите ингредиенты в чашу.

Добавьте соевый соус, горчицу в зернах, мед, соль и молотую смесь перцев. Тщательно перемешайте, после чего залейте маринадом курицу.

Оставьте голени на два часа, после чего отправьте их в духовку. Благодаря маринаду мясо станет сочным, нежным и ароматным.

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