Курс рубля
- Экономика и рубль продолжат слабеть: эксперт дал пессимистичный прогноз
- Инвесторы массово отказываются от доллара - СМИ
- Курс рубля укрепился после решений ОПЕК+
Наверняка, многим уже приелись такие салаты, как оливье и селедка под шубой. В новогоднюю ночь хочется попробовать что-то другое – вкусное, но при этом простое в приготовлении. Предлагаем вам рецепт салата Каприз на основе печени к Новому году 2021. Это блюдо точно не оставит никого равнодушным.
Ингредиенты: 500 граммов куриной печени, 50 миллилитров соевого соуса, растительное масло, одна морковь, три лука, один свежий огурец, три яйца, банка зеленого горошка, майонез.
Приготовление:
Помойте печень, после чего нарежьте ее небольшими кубиками. Поместите ингредиент в миску и залейте соевым соусом. Отложите на 15 минут.
За это время нарежьте лук кубиками и натрите морковь на терке. Также пропустите чеснок через чеснокодавилку. Отварите яйца.
Обжарьте печень на растительном масле (около шести минут). За две минуты до готовности добавьте в сковородку измельченный чеснок.
По истечении нужного времени переложите печень в отдельную тарелку. На оставшемся растительном масле обжарьте лук и морковь.
Свежие огурцы и отваренные яйца нарежьте кубиками. Смешайте печень, морковь, лук, огурцы и яйца. Заправьте салат майонезом и сверху посыпьте его горошком.
Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом слоеного салата на Новый год.
Главное о прививках от COVID-19 - в нашем обзоре
Главу РФ обошла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская