Необычный салат из свеклы с сыром: рецепт новогодней закуски

Необычный салат из свеклы с сыром: рецепт новогодней закуски
Фото: pixabay.com
Приготовление праздничного блюда займет около получаса

Впереди пора праздников и шумных застолий. Но не всегда у хозяек есть время, чтобы готовить любимые Оливье или селедку под шубой. Вместо этого на праздничный стол можно поставить салат из свеклы с сыром и яйцами, который очень быстро и легко готовится. 

Ингредиенты: 1 средняя свекла, сыр – 200 гр., 2 яйца, чеснок – 2 зубчика, зеленый лук – 2-3 пера, майонез, соль и перец – по вкусу. 

Приготовление вкусного салата на Новый год

Для начала следует приготовить свеклу. Ее нужно запечь в духовке. Для этого овощ необходимо тщательно вымыть, завернуть в фольгу и отправить в духовку на час.

За это время можно сварить яйца. Варить их нужно 10 минут после закипания, а после кладем в холодную воду.

Затем необходимо натереть сыр на крупной терке, очистить чеснок и пропустить его через пресс. 

Яйца следует также очистить от скорлупы и нарезать кубиком. 

Запеченную свеклу нужно натереть на крупной терке. Лук нарезать наискосок.

После в отдельной емкости следует соединить все ингредиенты, добавить специи и майонез. Тщательно перемешать и украсить зеленым луком. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом мясного салата к новогоднему столу. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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