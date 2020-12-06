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Впереди пора праздников и шумных застолий. Но не всегда у хозяек есть время, чтобы готовить любимые Оливье или селедку под шубой. Вместо этого на праздничный стол можно поставить салат из свеклы с сыром и яйцами, который очень быстро и легко готовится.
Ингредиенты: 1 средняя свекла, сыр – 200 гр., 2 яйца, чеснок – 2 зубчика, зеленый лук – 2-3 пера, майонез, соль и перец – по вкусу.
Приготовление вкусного салата на Новый год
Для начала следует приготовить свеклу. Ее нужно запечь в духовке. Для этого овощ необходимо тщательно вымыть, завернуть в фольгу и отправить в духовку на час.
За это время можно сварить яйца. Варить их нужно 10 минут после закипания, а после кладем в холодную воду.
Затем необходимо натереть сыр на крупной терке, очистить чеснок и пропустить его через пресс.
Яйца следует также очистить от скорлупы и нарезать кубиком.
Запеченную свеклу нужно натереть на крупной терке. Лук нарезать наискосок.
После в отдельной емкости следует соединить все ингредиенты, добавить специи и майонез. Тщательно перемешать и украсить зеленым луком.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом мясного салата к новогоднему столу.
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