Особый вкус блюду придаст пикантный маринад

На праздничный стол в этом году, чтобы порадовать покровителя 2021-го – Быка, можно приготовить утку в духовке. Хозяек не должен пугать сложный рецепт этого популярного горячего. "Утро.ру" рассказывает, как просто приготовить птицу в духовке.

Ингредиенты: тушка утки, яблоки – 6 штук, горчица – 2 ст.л., чеснок – 4 зубчика, мед – 50 гр., один лимон, масло подсолнечное – 3 ст.л., соль и специи (перец и розмарин) по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления утки в духовке: первым делом нужно подготовить продукты. Так, если утка домашняя, то ее нужно выпотрошить и общипать. Все лишнее удалить, промыть и высушить.

Затем нужно заняться маринадом. Если мед густой, то его предварительно нужно растопить. Затем соединяем его с горчицей в миске, туда же выдавливаем лимон. Продукты тщательно перемешать. Чеснок подавить и добавить его к смеси. Туда же засыпать соль и специи, вылить подсолнечное масло.

Утку необходимо посолить и обмазать маринадом снаружи и внутри. Затем птицу важно отправить мариноваться минимум на 12 часов.

Когда необходимое время истекло, нужно разогреть духовку до 200 градусов. Половину яблок нужно разделить на четыре части, убрав сердцевину. Затем половину фруктов положить внутрь утки, чье отверстие нужно закрыть с помощью зубочисток.

Оставшуюся половину яблок порезать на 8 частей. Выложить их на дно стеклянной посуды, которая выдержит температуру духовки. Сверху положить утку. Посуду закрыть фольгой. Выпекать при 180 градусах 2,5 часа. Затем убрать фольгу и подержать в духовке еще минут 15, чтобы мясо подрумянилось.

Утка с яблоками в духовке готова! Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт салата на Новый год.