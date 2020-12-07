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Период новогодних праздников – время, наполненное приятными хлопотами. Необходимо успеть все: купить подарки, придумать, чем порадовать домочадцев и гостей в новогоднюю ночь. Выигрышным вариантом станет салат мимоза с тунцом. Классический салат, который весьма прост в приготовлении, является любимым у многих россиян.
Ингредиенты: картофель – 2 шт., морковь – 2 шт,. лук репчатый – 1 шт., яйца – 5-6 шт., консервированный тунец – 2 банки, майонез, уксус, сахар и зелень.
Приготовление салата:
Для начала следует поставить варить яйца, картофель и морковь. После нужно дать им остыть и почистить.
Далее нужно замариновать лук. Для этого его необходимо тонко нарезать полукольцами, обдать кипятком, после слить воду и залить холодной кипяченой водой с добавлением 2 столовых ложек уксуса и 1-2 чайных ложек сахара. Оставить мариноваться на полчаса.
Картофель, лук, белки и желтки необходимо натереть на мелкой терке.
Тунец следует размять вилкой. После можно приступать к сборке салата.
Первым слоем следует положить тунец, далее – белок, морковь, маринованный лук и картофель. Каждый слой нужно смазать майонезом. На завершающем этапе нужно выложить желтки. Можно украсить салат зеленью, например, укропом или веточкой розмарина.
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