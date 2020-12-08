Легкая закуска отлично дополнит праздничный стол

Многие хозяйки уже начали подготовку к Новому году. В первую очередь многие думают о том, что же поставить на новогодний стол. Для тех, кто следит за фигурой, можно приготовить слоеный салат с курицей и яблоком.

Ингредиенты: куриное филе 300 гр., 4 яйца, зеленые яблоки – 2 шт., морковь – 1 шт., сыр – 150 гр., майонез по вкусу.

Пошаговое приготовление слоеного салата из курицы

Для начала стоит подготовить все необходимые ингредиенты. Куриное мясо следует отварить в соленой воде, после остудить и порвать на продолговатые волокна. Яйца также следует сварить, а затем разделить на белки и желтки.

Желтки следует натереть на мелкой терке, а белки – на крупной. Сыр следует либо мелко нарезать, либо натереть. Яблоками необходимо заняться на завершающем этапе. Пока их можно просто помыть.

Первым слоем следует выложить курицу, после покрыть ее сеточкой из майонеза. Вторым слоем нужно выложить натертую на крупной терке свежую морковь, покрыть ее майонезом. Далее – яичный белок, который тоже следует смазать майонезом.

После этого нужно очистить яблоки, удалить сердцевину и натереть на крупной терке. Этот слой также необходимо покрыть майонезом.

Поверх яблок следует выложить желток, а затем измельченный сыр.

Можно украсить закуску веточкой укропа. Перед подачей салату лучше постоять несколько часов в холодильнике, чтобы он успел пропитаться.

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