Салат "Подсолнух" с чипсами и курицей: рецепт блюда к новогоднему столу

Салат "Подсолнух" с чипсами и курицей: рецепт блюда к новогоднему столу
Фото: gourmet-vision/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Необычную закуску оценят даже самые искушенные гурманы

Каждый год многие хозяйки ломают голову: чем же удивить гостей в новогоднюю ночь? И если привычные оливье и селедка под шубой надоели, можно разнообразить праздничный стол салатом "Подсолнух". 

Ингредиенты: куриное филе – 250 гр., картофель – 2 шт., 1 морковь, корнишоны – 5-7 шт., яйца – 4 шт., маслины – 10 шт., круглые чипсы, майонез. 

Приготовление 

Для начала следует подготовить продукты. В первую очередь поставьте вариться курицу, морковь, картофель и яйца. 

Картофель следует варить в неочищенном виде, после остудить, почистить и измельчить на терке. Затем овощ необходимо выложить первым слоем, который после нужно смазать майонезом. 

Вторым слоем выкладываются нарезанные кубиком корнишоны. Лучше брать именно эти огурцы, потому что в этом случае салат не будет "водянистым". 

Следующим слоем нужно выложить нарезанную курицу, после – морковь и белки от яиц, измельченные на терке. Этот слой необходимо пропитать майонезом. 

Верх следует присыпать натертыми желтками. По бокам салат необходимо выложить круглые чипсы, а затем украсить закуску разрезанными на 4 части маслинами. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом новогоднего слоеного салата с курицей и яблоками. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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