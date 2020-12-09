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Каждый год многие хозяйки ломают голову: чем же удивить гостей в новогоднюю ночь? И если привычные оливье и селедка под шубой надоели, можно разнообразить праздничный стол салатом "Подсолнух".
Ингредиенты: куриное филе – 250 гр., картофель – 2 шт., 1 морковь, корнишоны – 5-7 шт., яйца – 4 шт., маслины – 10 шт., круглые чипсы, майонез.
Приготовление
Для начала следует подготовить продукты. В первую очередь поставьте вариться курицу, морковь, картофель и яйца.
Картофель следует варить в неочищенном виде, после остудить, почистить и измельчить на терке. Затем овощ необходимо выложить первым слоем, который после нужно смазать майонезом.
Вторым слоем выкладываются нарезанные кубиком корнишоны. Лучше брать именно эти огурцы, потому что в этом случае салат не будет "водянистым".
Следующим слоем нужно выложить нарезанную курицу, после – морковь и белки от яиц, измельченные на терке. Этот слой необходимо пропитать майонезом.
Верх следует присыпать натертыми желтками. По бокам салат необходимо выложить круглые чипсы, а затем украсить закуску разрезанными на 4 части маслинами.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом новогоднего слоеного салата с курицей и яблоками.
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