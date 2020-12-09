Курс рубля
- Доллар по 55: экономист озвучил прогноз на 2021 год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
Новогоднее торжество – время, когда люди готовятся к
переменам в жизни и рассчитывают на начало светлой полосы. Внести изменения в
традиционное меню из оливье и мимозы – отличная идея для креативных хозяек. Для
этого идеально подходит "Морской салат" из кальмаров и мяса криля.
Ингредиенты
Крабовые палочки – 400 г, кальмары в банке – 400 г, мясо криля консервированное – 200 г, вареные куриные яйца – 6 шт., кукуруза – 1 банка, майонез для заправки.
Пошаговый рецепт приготовления
В первую очередь, нужно нарезать вареные яйца кубиками средней величины. Складываем яйца в глубокую миску. Туда же отправляем средне нарезанные крабовые палочки.
Теперь переходим к кальмарам. Нужно тщательно слить жидкость из банок и нарезать кальмары также, как крабовые палочки. Этот ингредиент также засыпаем в миску.
Открываем баночку ароматного криля, избавляемся от жидкости. Мясо нужно немного размять и положить в ту же емкость. Осталось добавить к салату кукурузу и все тщательно перемешать.
После "Морской" салат заправить майонезом и украсить мелко нарезанной зеленью.
Ранее "Утро.ру" делилось советами, как сэкономить на новогоднем столе.
В Россию вернется эпоха вещевых рынков
Президент РФ отметил, что проблема не в пандемии