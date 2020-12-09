Экзотическое лакомство разнообразит праздничный стол

Новогоднее торжество – время, когда люди готовятся к переменам в жизни и рассчитывают на начало светлой полосы. Внести изменения в традиционное меню из оливье и мимозы – отличная идея для креативных хозяек. Для этого идеально подходит "Морской салат" из кальмаров и мяса криля.



Ингредиенты

Крабовые палочки – 400 г, кальмары в банке – 400 г, мясо криля консервированное – 200 г, вареные куриные яйца – 6 шт., кукуруза – 1 банка, майонез для заправки.

Пошаговый рецепт приготовления

В первую очередь, нужно нарезать вареные яйца кубиками средней величины. Складываем яйца в глубокую миску. Туда же отправляем средне нарезанные крабовые палочки.

Теперь переходим к кальмарам. Нужно тщательно слить жидкость из банок и нарезать кальмары также, как крабовые палочки. Этот ингредиент также засыпаем в миску.

Открываем баночку ароматного криля, избавляемся от жидкости. Мясо нужно немного размять и положить в ту же емкость. Осталось добавить к салату кукурузу и все тщательно перемешать.

После "Морской" салат заправить майонезом и украсить мелко нарезанной зеленью.

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