Жареные кабачки с помидорами и сыром: рецепт закуски к Новому году

Жареные кабачки с помидорами и сыром: рецепт закуски к Новому году
Фото: imagebroker/Arco Images / Larsse/www.globallookpress.com
Блюдо отлично дополнит праздничный стол

Впереди пора новогодних праздников. О том, что поставить на стол в праздничную ночь, лучше подумать заранее. Например, можно приготовить любимую многими закуску из жаренных кабачков с помидорами и сырами. Приготовление блюда займет мало времени, но при этом придется по вкусу даже самым искушенным гостям. 

Ингредиенты: кабачок – 1-2 шт., помидоры – 2 шт., твердый сыр – 100 гр., 1 зубчик чеснока, майонез, растительное масло, соль, перец по вкусу, укроп. 

Приготовление закуски к Новому году Быка 

Для начала кабачки и помидоры следует помыть. Лучше всего брать молодые кабачки. Их следует нарезать кружочками, посолить и поперчить. 

На сковороде необходимо разогреть растительное масло, подготовить тарелку с салфетками, куда будут выкладываться пожаренные овощи. 

Жарить кабачки надо по 4-5 минут с каждой стороны. Необходимо, чтобы образовалась золотистая корочка. 

После этого следует заняться приготовлением начинки для будущей закуски. 

Сыр нужно измельчить на крупной терке, помидоры и укроп мелко нарезать, пропустить чеснок через пресс. Смешайте все ингредиенты в одной емкости, заправьте их майонезом. Можно добавить немного соли и перца. 

После этого начинку следует разложить поверх кабачков. Закуску нужно отправить на 1 час в холодильник. Перед подачей на стол блюдо можно украсить веточкой укропа. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом салата "Подсолнух" с чипсами и курицей. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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