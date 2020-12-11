Царское блюдо: необычный рецепт оливье к Новому году

Царское блюдо: необычный рецепт оливье к Новому году
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Изысканное угощение удивит и порадует

Даже постоянный в Новый год салат можно приготовить так, что он многим покажется новым. Всего два ингредиента, фантазия при оформлении – и "оливье по-новому", а точнее настоящее царское блюдо, украсит праздничный стол и насытит всех.

Ингредиенты: яйцо – 4 шт., соленые или маринованные огурцы – 3 шт., картофель – 4 шт., свекла – 1 шт., морковь – 2 г, колбаса – 200 г, зеленый горошек – банка, майонез – 70 г, сметана – 70 г, рассол – 50 миллилитров.

Приготовление салата "оливье по-новому"

Вначале следует отварить свеклу, морковь и картофель. Сваренные вкрутую и полежавшие в холодной воде яйца очистить.

Колбасу, соленые огурцы, овощи и яйца нарезать небольшими кубиками, выложить в одну большую посудину. Добавить большую часть зеленого горошка (остальной пойдет на украшение), майонез, рассол, тщательно перемешать и при необходимости посолить..

Полученную смесь аккуратно разместить на тарелке, подровнять края – сделать круг или квадрат. Наверх посыпать натертую на мелкой терке свеклу.

Смазать все майонезом. Вырезать из моркови тонкую полоску и выложить на середину салата в виде розочки. В середину этого "цветка" бросить одну горошинку, остальные разложить по краю салата. К "розочке" добавить пару "листиков", тонко вырезанных из огурца.

Царское блюдо готово Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" опубликовало проверенный рецепт классического салата на Новый год

Полина ДОРОЖКИНА

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