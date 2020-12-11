Курс рубля
- Доллар по 55: экономист озвучил прогноз на 2021 год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
Даже постоянный в Новый год салат можно приготовить так, что он многим покажется новым. Всего два ингредиента, фантазия при оформлении – и "оливье по-новому", а точнее настоящее царское блюдо, украсит праздничный стол и насытит всех.
Ингредиенты: яйцо – 4 шт., соленые или маринованные огурцы – 3 шт., картофель – 4 шт., свекла – 1 шт., морковь – 2 г, колбаса – 200 г, зеленый горошек – банка, майонез – 70 г, сметана – 70 г, рассол – 50 миллилитров.
Приготовление салата "оливье по-новому"
Вначале следует отварить свеклу, морковь и картофель. Сваренные вкрутую и полежавшие в холодной воде яйца очистить.
Колбасу, соленые огурцы, овощи и яйца нарезать небольшими кубиками, выложить в одну большую посудину. Добавить большую часть зеленого горошка (остальной пойдет на украшение), майонез, рассол, тщательно перемешать и при необходимости посолить..
Полученную смесь аккуратно разместить на тарелке, подровнять края – сделать круг или квадрат. Наверх посыпать натертую на мелкой терке свеклу.
Смазать все майонезом. Вырезать из моркови тонкую полоску и выложить на середину салата в виде розочки. В середину этого "цветка" бросить одну горошинку, остальные разложить по краю салата. К "розочке" добавить пару "листиков", тонко вырезанных из огурца.
Царское блюдо готово Приятного аппетита!
Ранее "Утро.ру" опубликовало проверенный рецепт классического салата на Новый год.
Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются
Лидер Чечни заявил, что ни с какими последствиями республика не столкнется