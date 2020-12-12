Классическое новогоднее блюдо можно приготовить в новом варианте

Селедка под шубой давно стала одним из главных атрибутов новогоднего стола россиян. Без нее уже многие не представляют себе празднование Нового года. Однако излюбленный салат можно приготовить по-новому вкусному рецепту. Рассказываем, как можно сделать особенный вариант блюда.

Ингредиенты:

Крупная сельдь – 2 штуки

Картофель – 400 грамм

Свекла – 400 грамм

Морковь – 200 грамм

Сыр голландский – 150 грамм

Лук репчатый – 1 средняя луковица

Яйца куриные – 5 штук

Яблоко кислое – 1 штука (крупное)

Майонез – примерно 600 граммов





Пошаговый способ приготовления:

Свеклу, картофель, яйца и морковь отварить до готовности. После дать им остыть.

В это время можно почистить яблоко. После того, как все охладится, яблоко, овощи, сыр и яйца нужно по-отдельности натереть на крупной терке.

Затем можно нарезать лук – желательно, небольшими кубиками.

Салат формируем следующим образом: в салатник выкладываем половину картофеля, смазываем тонким слоем майонеза. Затем идет филе сельди и измельченный лук, снова смазываем майонезом.

Следующим слоем идет оставшийся картофель, промазываем майонезом. Теперь следует выложить яблоко, и опять покрыть соусом.

Поверх яблока выкладываем морковку, добавляем майонез. Яйца смешиваем с сыром и майонезом, а полученную массу укладываем сверху.

Завершающий слой – свекольный. Выкладываем натертую свеклу поверх салата и также покрываем майонезом. Готовый салат ставим на несколько часов в холодильник. В конце можно украсить укропом или красной икрой.

Приятного аппетита!

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