Необычное блюдо украсит праздничный стол

Угощение из селедки и чернослива с орехами наверняка понравится всем. Оно получается пикантным благодаря сочетанию остроты, сладости и пряностей.

Готовить закуску совсем просто. Потребуется немного – полчаса – времени на смешивание составляющих и несколько часов для пропитки.

Ингредиенты: слабосоленая селедка – 2 шт., репчатый лук (красный или обычный) – 1 шт., чернослив – 10 шт., грецкие орехи – 30 г, растительное масло – 2 ст. л., лимонный сок – 2 ст. л., зерновая (или обычная, но не горькая) горчица – 2 ч. л., черный молотый перец (или смесь нескольких) – по вкусу, петрушка – 4 веточки.

Пошаговый рецепт приготовления селедки с черносливом и орехами

Селедку разрезаем вдоль пополам, очищаем от шкурки и косточек. Нарезаем полосками (не широкими и не слишком узкими)

Нарезанный полукольцами лук высыпаем в глубокую посудину. Туда же добавляем разрезанный на две части чернослив и измельченные орехи.

Сверху выкладываем селедочку. Поливаем маслом, соком лимона.

Добавляем горчицу, перец, мелко порезанную петрушку.

Тщательнейшим образом все смешиваем. После этого пересыпаем в банку, накрываем крышкой и ставим в холодное место (не на мороз) на пять – шесть часов.

Выложив пропитавшуюся закуску в салатник, подаем на стол. Ароматное и вкусное угощение готово! Приятного аппетита в новогоднюю ночь!

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