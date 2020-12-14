Рыба в пикантном соусе: аппетитное блюдо к новогоднему столу

Рыба в пикантном соусе: аппетитное блюдо к новогоднему столу
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
На приготовление уйдет около двух часов

Стремительно приближается Новый год, поэтому самое время обдумать праздничное меню. Встает вопрос – как удивить гостей своими кулинарными способностями? Рыба в пикантном соусе поможет произвести отличное впечатление на родных и друзей.

Ингредиенты: 700 граммов филе белой рыбы, 250 миллилитров молока, один репчатый лук, 100 граммов сыра (твердый сорт), 30 граммов пшеничной муки, столовая ложка растительного масла, 30 граммов сливочного масла, соль, перец, одна-две щепотки тертого мускатного ореха, корица.

Приготовление горячего на Новый год

Для начала приготовьте соус. Разрежьте лук пополам, после чего одну половину нарежьте кольцами, а другую – кубиками. Обжарьте нарезанный кубиками лук.

На сковороде растопите сливочное масло. Добавьте лук и муку. Сверху залейте все молоком. Дождитесь, пока масса загустеет. Положите щепотку тертого мускатного ореха, а также немного корицы.

Приступите к приготовлению рыбы. Нарежьте рыбу кусочками, по вкусу добавьте соль и перец. Полностью обваляйте рыбу в муке. Разогрейте сковороду и на растительном масле обжарьте продукт (две-три минуты).

Возьмите противень и выложите слой лука, нарезанного кольцами. Сверху положите рыбу и полейте ее полученным соусом. Добавьте натертый сыр.

Разогрейте духовку до 190-200°C. Запекайте рыбу в течение получаса.

В общей сложности на весь процесс готовки уйдет около двух часов.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом новогоднего салата "Царский сюрприз". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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