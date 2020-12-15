Мексиканский салат с курицей и фасолью: рецепт пряной закуски на Новый год

Мексиканский салат с курицей и фасолью: рецепт пряной закуски на Новый год
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Блюдо отлично дополнит праздничный стол

Совсем скоро наступит Новый год, а это значит, что многие хозяйки будут ломать голову над тем, чем же удивить гостей. И если привычные оливье и селедка под шубой приелись, можно разнообразить новогодний стол мексиканским салатом с курицей и фасолью. 

Ингредиенты: 2 куриные грудки, 1 лайм, 2 авокадо, помидоры черри – 200 гр., банка сладкой консервированной кукурузы, банка консервированной красной фасоли, 150 гр. бекона, 2 зубчика чеснока, перчик чили, 100 гр. йогурта, листья салата, 2 ст. л. оливкового масла и 1 ст. л. яблочного уксуса, горчица и специи по вкусу. 

Приготовление 

Для начала стоит нарезать курицу небольшими кусочками. После этого мясо следует слегка сбрызнуть оливковым маслом и соком лайма, добавить специи по вкусу. Переложите курицу в отдельную емкость, накройте пленкой и отправьте в холодильник мариноваться примерно на полчаса. 

В это время можно приготовить соус. Один очищенный авокадо, 2 зубчика чеснока, перец чили, греческий йогурт, сок лайма, горчицу и масло следует смешать с помощью блендера. При желании, можно заменить перец на несколько капель табаско. После приготовления соус необходимо поставить в холодильник на 1 час. 

На следующем этапе следует обжарить курицу и тоненько нарезанный бекон. Помидоры Черри нужно разрезать на 2 или 4 части, авокадо почистить и нарезать кубиком. Кукурузу и фасоль слить.

После в большое блюдо следует налить 2/3 соуса, посыпать его сверху фасолью и кукурузой. Следующим слоем добавить помидоры, курицу и авокадо. Сверху посыпать беконом и добавить оставшийся соус. Закуску можно украсить листьями салата. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом салата "Царский сюрприз" с креветками и сыром. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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