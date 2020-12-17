Нежно и вкусно: рецепт салата с креветками "Первый сугроб" на Новый год

Нежно и вкусно: рецепт салата с креветками "Первый сугроб" на Новый год
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Оригинальная закуска дополнит праздничный стол

Это угощение поможет разнообразить меню на Новый год. Нежное и вкусное оно точно понравится и запомнится всем. К тому же у него самое зимнее название.

Для приготовления салата с креветками "Первый сугроб" не нужно много времени и усилий. Главное – хорошее настроение и предвкушение волшебного праздника.

Ингредиенты: 250 г креветок, 110 г риса, 100 г твердого сыра, банка консервированной кукурузы (200 г), маленький пучок зеленого салата, соль и майонез – по вкусу, по веточке укропа и петрушки .

Приготовление салата с креветками "Первый сугроб" к Новому году

Вначале надо сварить рис. Очистив от панциря и кишечной вены креветки опустить их в кипящую воду и довести до готовности. После этого оба ингредиента уложить в салатник, оставив небольшую горстку риса на украшение.

Туда же высыпать промытый, обсушенный и мелко нарезанный зеленый салата. Слив жидкость из банки, кукурузу добавить к остальным продуктам. Сыр натереть крупными стружками и  отправить в салатник.

Если потребуется, можно подсолить. Добавить майонез и тщательно перемешать все. Украсить рисом и зеленью на свое усмотрение.

Салат с креветками "Первый сугроб" готов! Приятного аппетита в Новый год!

Ранее сообщалось, как приготовить салат "Царский сюрприз" – с креветками и яйцом – к Новому году.

Полина ДОРОЖКИНА

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